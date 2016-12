Băsescu: Am votat cu gândul la o majoritate care să nu pună sub control politic justiţia

Traian Băsescu a votat, duminică, al Colegiul Economic "A.D. Xenopol”.

Fostul preşedinte spune că a votat cu gândul la o majoritate care să nu încerce să pună sub control politic justiţia şi la o justiţie care să înţeleagă că respectarea drepturilor fundamentale este urgenţa zero în construirea unui stat de drept.

"Am votat pentru o majoritate care să nu încerce să pună sub control politic justiţia şi, pe de altă parte, cu gândul la o justiţie care să înţeleagă faptul că respectarea drepturilor fundamentale este urgenţa zero în construirea unui stat de drept. (…) Eu sper că românii vor merge în număr mare la vot”, a spus Băsescu.

Întrebat dacă el crede că Elena Udrea va intra în Parlament, Traian Băsescu a spus: De ce nu? Sunt convis că poate să meargă”.