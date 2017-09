Băsescu: În dosarul Belina miza nu e arestarea lui Dragnea

Traian Băsescu susține că în dosarul "Belina" infracțiunea ce ar trebui anchetată este traficul de influență, și nu abuzul în serviciu, și că miza nu este arestarea lui Liviu Dragnea, ci închiderea "robinetului de bani" pe care acesta l-ar avea la dispoziție pentru "baronii locali" prin Ministerul Dezvoltării.

"V-am spus că am urmărit declarația domnului președinte Iohannis, care-l atacă virulent pe Tudorel Toader că a spus că trebuie să meargă în contencios administrativ (hotărârea de guvern în cazul Belina — n.r.). Aceeași afirmație am făcut-o eu cu o seară înainte (...). Și de ce am făcut-o? Pentru că eu citesc. Este paragraful 79 din Decizia 68 din februarie 2017 a CCR, care spune așa: din punct de vedere formal al autorității emitente, atât legislația secundară (HG-urile), cât și legislația primară (OUG-uri) reprezintă acte administrative. Dreptul comun în materia actelor administrative îl constituie Legea contenciosului administrativ, deci, nu avea ce căuta în penal cu 'Belina', ci în contencios administrativ. Și acolo, odată anulată hotărârea de guvern în contencios administrativ — pentru că trebuie anulată, n-a respectat o lege organică—, i-aș fi luat pe trafic de influență, dar întâi parcurgeam procesul corect", a declarat Traian Băsescu marți seară la TVR 1, întrebat ce părere are despre evoluțiile și reacțiile declanșate de dosarul "Belina", potrivit Agerpres.



Fostul șef al statului a adăugat că invocând ca acuzație "abuzul în serviciu", procurorii DNA care conduc urmărirea penală în acest dosar "scapă de răspunderea de a crea probe".



"Este clar că aici a fost trafic de influență, pentru că a venit coroborat și cu un proiect de lege depus de Șerban Nicolae în Parlament, pe care l-am respins eu la comisie, prin care pe aceste insulițe din Dunăre și grinduri care se formează facem cazinouri, jocuri de noroc, activități economice, scutite de taxe. Deci, este clar că a fost un trafic de influență, nu are nimic în comun cu abuzul în serviciu, iar materia nu este de discutat de procurori în această fază, ci în contencios administrativ", a afirmat Băsescu.



Fiind întrebat dacă, în atare condiții, dosarul "Belina" este unul politic, cu o singură "țintă", liderul PMP a spus: "Nu, voi toți aveți fixul ăsta că ținta este Dragnea. Aici avem închiderea robinetului pentru baronii lui Dragnea. Toți știu că Dragnea este puternic cât dă în teritoriu bani iar Shhaideh (Sevil Shhaideh — n.r.) este omul care poate să facă lucrul ăsta. În momentul în care Dragnea nu ar mai avea acces la acest Minister al Dezvoltării — care are 30 de miliarde credit de angajament, deci nu are nevoie de bani europeni, îi iau și vor plăti guvernele următoare și românii—, în momentul în care Dragnea nu ar mai avea omul lui la acest minister, ar fi foarte greu să-și servească clientela", a apreciat Băsescu.



Spunându-i-se că, totuși, din explicațiile sale, miza dosarului este tot Liviu Dragnea, liderul PMP a spus: "Da, dar eu cred că nu vrea nimeni să-l aresteze, ci vrea să-i ia robinetul de bani".