Băsescu: Kovesi, arestată pe loc!

Traian Băsescu s-a dezlănțuit duminică seara la adresa șefei DNA în contextul înregistrărilor difuzate de România TV, fostul președinte susținând că Laura Codruța Kovesi trebuie "arestată pe loc", "încătușată" și "trimisă la beci, acolo unde a trimis atâția oameni nevinovați".

"Această înregistrare îmi confirmă un lucru și anume că oamenii politici sunt ținte pentru doamna Kovesi. Am văzut afirmația 'hai să îl reducem pe primul ministru', e vorba de Grindeanu, am văzut afirmația că are nevoie de 3-4 miniștri, pentru că astea-s de răsunet, am văzut afirmația că 'hai să ieșim cu ceva și hai ieșiți cu Udrea, Ioana Băsescu'. (...) Deci sunt canalele controlate care execută politicieni. (...) OUG 13 nu este singurul dosar în care doamna Kovesi s-a implicat direct, să controleze și să aprobe tot ce trebuie ca să se ajungă la țintă. Mai sunt dosare, eu mai știu cel puțin unul. (...) Femeia asta trebuie arestată pe loc. Trebuie încătușată, trimisă la beci, unde a trimis atâția oameni nevinovați, și pe urmă procurorii care au fost obligați să facă dosare să vină martori. Au stat zeci de oameni politici importanți în beciuri, pentru că doamna avea nevoie să iasă cu dosare răsunătoare", a spus Băsescu, la România TV.

Băsescu s-a prefăcut de asemenea că își pune cenușă în cap, afirmând că s-a "păcălit' atunci când a numit-o pe Laura Codruța Kovesi la șefia DNA și că "drama este că și dl. Iohannis i-a prelungit mandatul'.

Traian Băsescu a mai declarat că șefa DNA "sacrifică destine pentru propria ei glorie" și că în interiorul DNA sunt procurori care încep să se revolte și că "s-au săturat să mai facă dosare la comandă".