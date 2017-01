Băsescu: Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii

Fostul deputat Sebastian Ghiţă a dat publicităţii un nou episod din seria dezvăluirilor despre sistemul statului de drept, conform romaniatv.net. Traian Băsescu a fost înregistrat când dezvăluia că statul este unul mafiot, iar marile dosare din justiţie aveau un traseu prestabilit.

"Bună seara, sunt multe persoane carora in acesti 10 ani li s-au facut mari nedreptati. Cazurile pe care le cunosc indeaproape cu amanunte si stiu cat de nedrept, incorect au fost aranjate si masluite sunt cel al lui Adrian Nastase, Şeres, felul in care lui Geoana i s-au furat alegerile, felul in care au fost pacaliti milioane de romani la suspendarea lui Basescu , felul in care a fost deturnata vointa Monei Pivniceru la numirea lui Kovesi, cazul lui Voiculescu cu judecatorul Mustata, felul in care s-a masluit dosarul voiculescu-bendei", afirmă Sebastian Ghiţă într-o nouă înregistrare de la România TV.

Sebastian Ghiţă dezvăluie că dosarul lui Adrian Sârbu s-a măsluit pe adresa secreta a lui Florian Coldea. De asemenea, fostul deputat afirmă că ştie felul in care s-a masluit dosarul Pescariu-Stelian Gheorghe-Microsoft si cazul fostului ofiter SRI Daniel Dragomir si legatura sa cu firma de PR a SRI si a Mihaelei Nicola.



"Nu doar eu cunosc aceste lucruri, ascultati-l va rog pe fostul presedinte Traian Basescu ce povesteste despre intamplarile din biroul sau pe care le-a inregistrat, intamplari desfasurate in prezenta lui Coldea, Kovesi, Cameliei bogdan. Daca asta vi se pare justitie atunci nu mai am ce spune", conchide Sebastian Ghiţă în materialul transmis România TV.

Discuţie Interlocutor - Traian Băsescu

Şi aveţi înregistrări cu toţi?

Coldea, doamna Kovesi, judecătoarea Camelia Bogdan. Bă, da' să vezi conversaţia când îmi spuneau că îl luăm pe Mustaţă din complet.

Da? Hai băieţi să-l aruncăm în aer! Vreţi să-mi distrugeţi familia?

Ce stat este ăsta, domnule preşedinte?

Băsescu: Eu v-am spus de câteva ori, stat mafiot, na, eu ştiu ce spun.

Probleme cu dosarul Voiculescu?

Băsescu: Să-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnarea, care cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit. Cum îmi spunea mâîne îl luăm pe Mustaţă şi intră Camelia Bogdan. Să-i vezi după o zi când spuneau am vorbit cu Camelia Bogdan şi a spus că dacă aveam Codul Penal îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar zece.

Pe urma trage concluziile Coldea, ştii. Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii.

Sunteţi supărat pe ei.

Băsescu: Camelia Bogdan este, a intrat judecător în dosarul ginerelui. Un judecător care duce dosarul de-un an este schimbat şi la ultimul termen a intrat Camelia Bogdan. Păi bă, Bogdan, eu te ştiu cine eşti!

Există suspiciunea că înregistarea ar putea fi aranjată.(nota redacției cotidianul.ro)