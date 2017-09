Băsescu trage cu "cartușul" în Iohannis

Traian Băsescu a catalogat, duminică, drept o „mare eroare politică” anularea vizitei preşedintelui Iohannis în Ucraina şi respingerea vizitei la Bucureşti a preşedintelui Parlamentului Ucrainei. În opinia lui Băsescu, anulând vizita, am părăsit bosumflaţi “câmpul de bătălie“ înainte de a trage “ultimul cartuş”. Preşedintele României trebuia să exprime "acolo, la Kiev", crede Băsescu.

„Este doar o părere... Anularea vizitei Preşedintelui Iohannis în Ukraina şi respingerea vizitei la Bucureşti a Preşedintelui Parlamentului Ukrainei reprezintă o mare eroare politică, în condiţiile în care noua lege a educaţiei încă nu a fost promulgată.

La limită, dar încă era timp pentru discuţii şi negocieri la nivelul celor doi şefi de stat, iar după discuţiile bilaterale, la declaraţia comună în faţa presei, Preşedintele României trebuia să exprime acolo, la Kiev, punctul de vedere susţinut în discuţii şi concluziile la care s-a ajuns. Putea fi un mare succes sau un mare eşec, dar românii din Ukraina ar fi ştiut că Preşedintele României i-a apărat până la capăt. Din păcate, anulând vizita, am părăsit bosumflaţi “câmpul de bătălie“ înainte de a trage “ultimul cartuş”.

Eu l-aş fi tras, chiar dacă şansele de succes erau mici. Nimic nu este umilitor când aperi interesele românilor din afara frontierelor.

Anularea vizitei ar fi fost justificată, dacă Preşedintele Ukrainei ar fi promulgat imediat noua lege a educaţiei", a scris fostul președinte duminică pe pagina sa de Facebook.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, că și-a contramandat vizita pe care urma să o efectueze în luna octombrie în Ucraina, ca urmare a adoptării controversatei legi.

"O tematică neplăcută, această evoluție din Ucraina, cu legea educației. Am avut prevăzută o vizită în Ucraina pentru luna octombrie a acestui an, vizită pe care am pregătit-o în mai multe runde de discuții cu președintele Poroșenko, ultima discuție pe această temă am avut-o cu ocazia întâlnirii NATO de la Bruxelles. Am fost foarte, foarte neplăcut surprins de evoluția din Parlamentul Ucrainei care, fără să anunțe partenerii - și suntem partenerii Ucrainei - a promovat o lege care, după părerea noastră, contravine bunelor intenții reciproce și, practic, această lege dacă va intra în vigoare, va limita drastic accesul minorităților la educația în limba maternă. Pe noi ne doare acest lucru”, a declarat Iohannis.

Vineri, Ucraina s-a declarat ''decepționată'' de anularea vizitei președintelui României.

''Suntem decepționați de refuzul României de a purta un dialog între lideri și că sunt preferate declarațiile în scopuri de politică internă'', a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a Ministerului ucrainean de Externe.