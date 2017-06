Baza de date a Fiscului, în colaps

Baza de date a Fiscului - Data Warehouse - a intrat în colaps de o săptămână din cauză că în ultima perioadă responsabilii ANAF nu au mai contractat soluții up-grade, licențe, mentenanță, susține fostul șef al Agenției de Administrare Fiscală Gelu Diaconu.

"Preocupaţi de ocuparea funcţiilor, gaşca lui Livache (Liviu Dragnea, n.r.) nu a contractat soluţii up-grade, licenţe, mentenanţă şi sunt afectate toate depozitele de date centralizate. Nici centrul de date pentru back-up de la Braşov nu funcţionează!!! Se ştie deja că nu poate fi repornită în mai puţin de 30 de zile!", a spus Diaconu. Conform acestuia, în 30 de zile, cât baza de date Data Warehouse nu funcționează, nu pot fi comunicate date şi informaţii către beneficiarii externi. Toate aceste comunicări, reciproce sunt stabilite şi legiferate prin convenţii încheiate cu diverse instituţii. De asemenea, Casa naţională de asigurări de sănătate nu are acces la informaţiile privind persoanele asigurate (angajator, angajat sau persoană asigurată) iar Casa naţională de pensii nu va fi beneficiara informaţiilor privind stagiul de cotizare, (perioada, valori, anagajator, asigurat). Tot în aceste 30 de zile, Agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă nu are acces la aceste informaţii, autorităţile locale – prin aplicaţia PATRIMVEN – nu au acces la informaţiile furnizate de către ANAF (conturi bancare, informaţii de la terţi, şi cele de natură salarială), sistemul bancar nu mai poate beneficia de informaţii privind veniturile realizate de persoanele fizice. În aceeași situație se află și angajaţii şi cei care desfăşoară activităţi independente (sunt solicitate adeverinţe individuale). În plus, Institutul Național de Statiscică va fi nevoit să furnizeze informații fragmentate.

Ce este Data Warehouse

Dată Warehouse (DW) reprezintă un sistem informatic integrat de management al informaţiilor, al cărui scop, proprietăţi, funcţiuni şi destinaţie îl detaşează şi îl diferenţiază de bazele de date (sistemele informatice) operative. Este utilizat pentru analiză datelor, sinteze şi raportare. De el beneficiază întregul sistem de management, analişti interni, sistemul executiv, beneficiari externi. Data Warehouse face analiza datelor, sinteze, rapoarte, indicatori sintetici, prognoze, tendinţe, estimări. Prin el se fac raportări cu format predefinit, cu anumite periodicităţi şi destinatari definiţi, raportări ad-hoc. Sursele primare a datelor sunt reprezentate de bazele de date operative (surse principale) şi baze de date externe de la entităţi cu care ANAF are legături funcţionale. Modalitatea de încărcare a datelor se face printr-un sistem dedicat (middleware), acesta asigurând integrarea unitară a datelor din varietatea surselor primare de informaţii precum şi eliminarea informaţiilor redundante. Avantajele Data Warehouse sunt: raportare în timp real (nefiind necesară parcurgerea bazelor de date operative şi a celor externe); rapoarte sintetice (însă poate oferi rapoarte analitice, detaliate, punctuale); prezentarea indicatorilor – cheie; prezentarea de situaţii statistice, tendinţe, estimări; informaţii coerente şi analiză unitară; prezentarea informaţiilor într-o manieră foarte accesibilă; flexibilitatea şi adaptabilitatea sistemului de raportare; permite factorului decizional să rafineze/modifice/completeze sugestiile şi recomandările primite; capabilităţi de explorare a datelor de la general la particular („drill down”).

Istoria nefardată a ultimului an şi jumătate din ANAF

Gelu Diaconu, demis în februarie 2016 de guvernarea tehnocrată ca urmare a apariției unui dosar la DNA, a declarat de atunci și până astăzi că activitatea ANAF va fi paralizată iar relaxarea fiscală compromisă pentru că "o adunătură de indivizi fără scrupulă din inspecția fiscala și defuncta Gardă Financiară au ocupat toate funcțiile de decizie importante. În postarea sa de pe blogul personal, el a a punctat câteva din cele realizate sau nerealizate de Fisc, din februarie 2016 și până azi, în timpul guvernului Cioloș și al guvernului Grindeanu:

– ponderea colectării în PIB a scăzut galopant. “Specialiştii” (aceiaşi deontologi care mă atacau vehement) pun acest proces doar pe seama relaxării fiscale uitând de decalajul fiscal pe care îl avem faţă de media UE la aproape toate categoriile de impozite din cauza evaziunii;

– ţinta de deficit în 2016 a fost compromisă nu numai de cheltuielile populiste ale PSD ci şi de proastă colectare. O problemă cu care nu nu va fi deloc de glumit mai ales în 2017 şi 2018!;

– unitatea de imprimerie rapidă (UIR) a fost închisă iar ANAF s-a întors în evul mediu, angajaţii lipind milioane de plicuri cu hârtii xerografiate către contribuabili. A fost repornită după 8 luni însă pierderile de venituri bugetare înregistrate fiind greu cuantificabile;

– fără mentenanţă, resurse nucleare reînoite, certificări CNCAN etc., rapiscanele din frontieră au devenit complet nefuncţionale. ANAF a făcut o plângere penală bazată pe un act de control al unui "analfabet" în domeniu în sarcina acarului Păun. Adevărată infracţiune este neasigurarea fondurilor/achiziţiilor de către conducerea ANAF şi ea este stipulată explicit în lege;

– au blocat de facto programul cu Banca Mondială, de jure prelungindu-l cu doi ani şi jumătate. Consecinţele vor fi dramatice, pentru România, spune Diaconu;

– au distrus reforma în administrarea marilor contribuabili şi în zona preţurilor de transfer. Au alungat-o pe cea mai bună specialistă de la conducerea direcţiei de specialitate pentru ca să-I facă loc prin “alunecare” soţiei unui vicepreşedinte la structura corespondenţă de la mari contribuabili!!;

- au distrus neutralitatea Antifraudei, capacitatea ei operaţională, cooperarea interinstituţională cu alte entităţi ale statului implicate în combaterea evaziunii;