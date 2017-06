Becali o ține pe-a lui

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat, marţi, că echipa sa a contestat la TAS omologarea clasamentului Ligii I, cu FC Viitorul campioană.

"Deja am depus actele astăzi, am plătit deja la avocat, a făcut toată apărarea. Dumnezeu să hotărască prin judecători dacă a fost dreptate sau nu. Dacă a fost dreptate cu Craiova, dacă a fost dreptate cu Săpunaru, dacă a fost dreptate cu Petrescu, care nu ne-a dat două penaltiuri şi cu Haţegan. Şi să hotărască Dumnezeu! Dacă nu am dreptate, o să fiu primul care o să zică: Să mă ierte toată lumea fotbalului, felicitări Viitorul, felicitări Hagi! Dacă nu, o să zic: Mulţumesc, Doamne, că ai făcut dreptate! Dacă nu erau toate câte s-au întâmplat, un singur jucător nu dădea două autogoluri într-o săptămână, care n-a dat în viaţa lui autogol, poate nu făceam. Dacă tu, Craiova, nu intrai cu cinci copii, poate nu făceam, dacă Petrescu ne dădea cele două 11 metri pe care nu ni le-a dat, poate nu făceam. Nu mai vreau să zic mai multe. Asta nu înseamnă că eu acuz Viitorul, Viitorul n-are nicio vină şi nici Hagi. Sunt lucruri care s-au întâmplat şi le-au făcut ceilalţi actori ai fotbalului", a spus Becali la Sport.ro.

FCSB a pierdut titlul de campioană în ediția 2016-2017 a Ligii I în fața echipei FC Viitorul Constanța. FC Viitorul a încheiat cu același număr de puncte în clasament ca FCSB, 44, dar departajarea s-a făcut în urma rezultatelor directe din play-off, echipa lui Hagi câștigând cu 3-1 pe teren propriu și remizând la București, 1-1.