Beethoven cameral

În această seară Sala Mare a Ateneului Român găzduiește un concert extraordinar cu lucrări de Beethoven.

După ce ieri au fost aplaudați la Brașov, Bruno Canino și Anton Niculescu vin în fața publicului bucureștean cu un program de sonate pentru pian și violoncel. „Pianistul italian Bruno Canino a cântat sub conducerea dirijorilor: Bruno Maderna, Riccardo Muti, Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Wolfgang Sawallisch, Luciano Berio şi Pierre Boulez, fiind acompaniat de celebre ansambluri simfonice. Printre orchestrele cu care a colaborat se numără New York Philharmonic Orchestra, Philharmonia of New York, Philadelphia Orchestra, Berliner Philharmoniker, Santa Cecilia din Roma, Orchestre National de France, Concertgebouw Orchestra Amsterdam şi Orchestra Filarmonica della Scala. Este şi un devotat susţinător al muzicii contemporane și a realizat numeroase proiecte cu Pierre Boulez, Luciano Berio, Karl-Heinz Stockhausen, György Ligeti, Bruno Maderna, Luigi Nono şi Sylvano Bussotti“, se arată într-un comunicat de presă.

Alături de acesta este violoncelistul Anton Niculescu, afirmat „datorită talentului său de excepţie, sensibilităţii, muzicalităţii, tehnicii briliante şi seriozităţii sale“, se arată în același text. Instrumentistul al cărui destin este legat deopotrivă de Capitală și de Brașov a cântat pe scene de mare renume din Europa, Asia, America de Sud, America de Nord şi Africa, unde a susţinut turnee de concerte şi recitaluri. Violoncelistul a ocupat, în cariera sa, posturi de mare prestigiu: prim-violoncelist la Teatrul „Scala“ din Milano şi la „Teatro Comunale“ din Florenţa. Instrumentul său este un Pietro Guarnierius ce datează din anul 1709. „Este un solist de mare valoare din toate punctele de vedere; stăpâneşte cu dezinvoltură instrumentul, motiv pentru care câştigă imediat simpatia publicului atunci când cântă… “, spunea despre el celebrul dirijor Zubin Mehta.