Bejinariu respinge "categoric" acuzațiile

Deputatul PSD Eugen Bejinariu respinge "categoric" acuzația că ar fi comis vreun abuz în serviciu pe vremea când era ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, în contextul în care Camera Deputaţilor reia, marţi, procedura de vot pentru cererea de urmărire penală.

"Resping categoric acuzația că aș fi comis vreun abuz în serviciu. Acuzațiile ce mi se aduc sunt complet nefondate. Nu sunt acuzat că aș fi săvârșit vreo infracțiune de corupție sau aș fi dobândit vreun folos necuvenit. Contractul este încheiat între Guvernul României și Microsoft Irlanda, este parte a unui act normativ adoptat de Guvernul României, iar semnătura mea în numele Guvernului a fost acordată în baza unei mandat imperativ al acelei hotărâri de Guvern care a aprobat contractul și m-a desemnat explicit. Semnarea contractului între Guvernul României și Microsoft Irlanda a fost decisă prin adoptarea de către Guvern a unui act normativ cu respectarea legii privind achizițiile publice și a avut toate avizele juridice și de conformitate, în toate etapele", a spus Bejinariu în plenul Camerei Deputaților.

El a adăugat că este acuzat că ar fi comis infracțiuni de serviciu, abuz în serviciu, prin inițierea a două proiecte de hotărâre de Guvern, respectiv prin semnarea contractului cu Microsoft Irlanda și a actului adițional care ar fi adus folos necuvenit unei firme, dar nicăieri în dosar "nu este nici măcar un indiciu" că ar fi încălcat vreo lege sau vreun act normativ sau că ar fi făcut în mod ilegal vreun demers în numele Guvernului "cu știință, cu rea credință sau interes subiectiv".

"Înainte de momentul aprobării contractului, așa cum reiese și din dosar, eu nici nu îi cunoșteam, nici nu am avut vreo întâlnire sau discuție cu nimeni de la companiile implicate, cu niciun reprezentant sau intermediar, nici român nici străin, nu am avut nicio implicare sau participare de vreun fel la întâlniri sau negocieri oficiale sau neoficiale cu Microsoft sau Fujitsu sau cu intermediari ai acestora, nici nu am avut vreun fel de atribuții de negociere sau alte aspecte referitoare la acest contract. (...) Eu sunt un om corect și de bună credință și tot ceea ce am făcut în activitatea mea a fost însoțit de grija și determinarea de a face bine, de a proceda onest și legal, niciodată nu m-am gândit că acțiunile mele profesionale corecte ar putea fi interpretate ca fiind activități ce depășesc cadrul legal. Pe de altă parte, există în acest moment decizia CCR nr. 68 din 27 februarie 2017 care stabilește că adoptarea și conținutul unor acte normative în sine nu pot constitui subiecte de cercetare penală", a arătat Bejinariu.

Bejinariu este acuzat de abuz în serviciu, în formă continuată, în dosarul Microsoft 2.

Pe 21 noiembrie, DNA a cerut sesizarea Camerei Deputaţilor pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de Eugen Bejinariu, ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003 - 2004, în legătură cu săvârşirea, pe vremea în care a deţinut funcţia ministerială.

Procurorii susţin că Bejinariu, cu încălcarea dispoziţiilor privind achiziţiile publice, a iniţiat şi a susţinut proiectele a două hotărâri de guvern (nr.1473/11.12.2003 şi nr.470/01.04.2004), prin care s-a aprobat încheierea între Guvern şi Fujitsu Siemens Computers GmbH a unui contract comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft, invocându-se, în mod nereal, calitatea firmei de unic distribuitor pentru aceste produse, în scopul de a fi favorizată prin evitarea organizării unei licitaţii publice.