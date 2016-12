Bilanţ usturător: niciun kilometru de autostradă în 2016

În urmă cu aproape o lună, ministrul Transporturilor, Sorin Buşe, dădea asigurări că pe 15 decembrie urmau să fie daţi în folosinţă 15 km de autostradă de pe lotul 2 Lugoj-Deva iar pe 20 decembrie să fie gata ulitmii trei kilometri din autostrada Bucureşti-Ploieşti. Aceste termene au trecut şi semnalele arată că anul acesta România va termina cu zero kilometri noi de autostradă. Singura performanţă se leagă de repunerea în circulaţie a celor 22 km de pe autostrada demolată Cunţa-Sălişte, închisă în septembrie 2015 din cauza infiltraţiilor pe o porţiune de 200 de metri. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a explicat situaţia de pe cei 15 km de la Lugoj-Deva: "Lucrările de pe sectorul de autostradă Lugoj-Deva, respectiv Traian Vuia - Margina, pe o lungime de 15 km, sunt în curs de finalizare astfel încât acest sector să poată fi utilizat de către participanţii la trafic. Acest fapt va fi realizat imediat după clarificarea tuturor aspectelor de natură juridică. Refuzul de viză pentru Recepţia la terminarea lucrărilor, este invocat de faptul că «dispoziţiile legale, aşa cum sunt prevăzute de Legea 10/1995, recent modificată şi republicată în septembrie 2016, nu fac referire în mod expres la recepţionarea parţială, ci doar asupra unor lucrări prevăzute într-un contract»". Regulamentul de recepţie aprobat prin H.G. 273/1994 nu a fost încă actualizat, drept pentru care se vor putea naşte multe interpretări ulterioare dăunătoare companiei. Astfel, "efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, investitorul, în speţă Compania, va fi pusă în posesie, iar toate riscurile dării în funcţiune a unor părţi din lucrare, fără a se respecta prevederile legale, vor fi preluate tot de Companie". În acest caz, "contractul este un tot unitar şi nu a fost elaborat şi întocmit pentru a putea fi monitorizat separat, adică o parte în perioada de garanţie şi o parte în perioada de execuţie. Potrivit art. 52, alin. (11), lit. b) din Legea finanţelor publice, nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea avansului se face potrivit prevederilor contractuale. Astfel, având în vedere faptul că este guvernat de prevederile FIDIC, recuperarea avansului se va face justificat şi prin deducere din Certificatul de plată, până la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Dispoziţiile legale menţionate, raportate la decizia care a fost transmisă pentru acordarea vizei de legalitate, crează dificultăţi în ceea ce priveşte modalitatea de recuperare a avansului, ţinând cont de faptul că momentul la care trebuie raportată recuperarea avansului nu este cert în situaţia mai multor recepţii la terminarea lucrărilor". Mai exact, cei 15 km fac parte dintr-un lot de 28,6 km şi nu pot fi puşi în circulaţie separat. Constructorul este asocierea Salini Impregilo SpA- Societa Edile Construzioni e Lavori - SECOL Societa Edile Construzioni Opere e Lavori S.P.A. Costul total al întregului tronson este de 562 milioane de lei. Finalizarea lucrărilor la tot lotul 2 era prevăzută la 27 mari 2016. Principalele motive care au dus la amânări sunt lipsa de autorizaţii de construcţie pentru mai multe secţiuni, lipsa acordului de mediu revizuit, nu s-a demarat la timp procedura de achziţie publică afarentă a tunelurilor, nu s-a finalizat procedura de expropiere pentru o secţiune etc.



Cât priveşte ciotul de 3 km care urmează să intre în Bucureşti în zona Petricani, surse citate de revista Capital susţin că nu sunt încă finalizate marcajele şi mai este o problemă cu ieşirea de pe autostradă, pe strada Popasului, în localitatea Voluntari, pentru că traficul dă practic într-un drum judeţean. Valoarea contractului este de 129,1 milioane de lei, iar constructorul este asocierea Aktor-Euro Construct Trading '98 SRL. Finanţarea proiectului s-a făcut de la bugetul de stat.



Lipsa de kilometri noi de autostradă din acest an nu denotă însă că şantierele nu au existat. Cotidianul.ro a scris recent unde şi cât s-a construit iar reprezentanţii Guvernului Cioloş au dat asigurări că în 2017 vor fi gata peste 100 de km de autostradă. În prezent, România are 734 de km de autostradă.