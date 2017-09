"Bilețelul" exploziv al lui Blaga pentru Vâlcov

Fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov a relatat, luni, la instanța supremă, cum a obținut de la Vasile Blaga, în 2009, fonduri pentru reabilitarea termică a 50 de blocuri din Slatina, pe vremea când era primar, dezvăluind că acesta l-a pus în legătură cu firma "Tehnologica Radion", transmite Agerpres.

"În 2009, la sediul PDL din Modrogan, am fost chemat de Blaga, care era atunci secretar general, în calitatea mea de președinte al PDL Olt. Anterior, avusesem o întâlnire cu domnul Blaga, în calitatea mea de primar al municipiului Slatina, în care îi solicitasem ca orașul să primească fonduri de la Ministerul Dezvoltării pentru reabilitarea termică a 50 de blocuri. El mi-a spus că știe că Compania de Apă Olt urmează să scoată la licitație mai multe contracte de reabilitări și extindere a rețelei de apă. Și m-a întrebat: 'Ai cu cine să le faci?' I-am spus — Compania de Apă Olt este o asociere între Consiliul Local Olt și opt primării din județ și nu intră în datoria mea să mă ocup de licitații. Fusesem întrebat dacă am un constructor și, dacă nu, are el", a spus Vâlcov.

El a adăugat că Blaga i-a dat un bilețel cu un număr de telefon și un nume — Berna — și i-a spus că firma respectivă ar îndeplini condițiile pentru a realiza lucrările.

"Mi-a precizat că și el a fost domn cu mine, pentru că Slatina primise cele mai multe fonduri pentru reabilitarea blocurilor", a adăugat Vâlcov.

El a mai precizat că a fost la sediul firmei "Tehnologica Radion" unde a avut o discuție cu Theodor Berna în legătură cu reabilitările menționate.

"Am discutat 30 de minute. Mi-a prezentat activitatea companiei (...). A spus că va participa la toate licitațiile Companiei de Apă Olt. Nu l-am mai văzut pe Berna până în 2010. Atunci a venit Blaga în inspecție pe șantierele de reabilitare a blocurilor. La sfârșit m-a întrebat dacă am mai vorbit cu Berna. I-am zis că nu și el m-a întrebat de ce. A doua zi m-am dus la sediul lui Berna. Mi-a spus că (...) a câștigat o parte din licitații, era în plin proces de contestații și că abia așteaptă să lucrăm. Mi-a spus că nu are emoții că a fost așa de înalt nivelul cerut în caietul de sarcini, care era întocmit de Ministerul Mediului. La discuții m-am arătat îngrijorat. I-am spus să nu uite că în 2012 vor fi alegeri și că, dacă va lua lucrările, ar trebui făcute pe repede înainte și să fie de calitate", a mai povestit Vâlcov.

El a mai afirmat că în martie 2011 a avut a treia și ultima întâlnire cu Berna.

"Mi-a zis că are în sertar ceva pentru mine, dar eu i-am zis că n-am avut nicio contribuție la licitație. I-am zis că pentru asta trebuie să vorbească cu Blaga. Banii pentru partid erau destul de mulți lunar. Era o povară pentru cei din conducerile județene. Am dedus că era vorba de o sumă de bani. Discuția a avut loc în martie și nu aveam palton pe mine unde să pun banii, așa cum susțin unii. M-am dus la Primăria Slatina și am avut discuții acolo. Anterior, le comunicasem solicitarea lui Blaga. Am discutat cu Prina și cu ceilalți doi viceprimari și le-am zis că Berna a încercat să mă mituiască și că nu voi mai avea nicio întâlnire cu acel om. De atunci nu m-am mai întâlnit cu el", a continuat Vâlcov.

El a arătat că lucrările se făceau prost — spre exemplu o stradă s-a refăcut de șase ori—, iar atmosfera devenea din ce în ce mai tensionată, în condițiile în care se apropiau și alegerile din 2012.

"La partid, Blaga mă întreba de ce sunt cu ochii pe ei. Știa toate aceste probleme și îmi cerea să mai las de la mine. Probabil Berna se plângea la Blaga. În același timp, îmi reamintea că am multe blocuri reabilitate și că am mai primit fonduri pentru o sută și ceva de blocuri. Blaga îmi cerea să repar strada din banii Primăriei și să nu mă mai vaiet. Tensiunile erau mari și în 2012 am avut o ultimă întâlnire cu Blaga și atunci ne-am certat și la două săptămâni mi-am dat demisia din PDL. Se cerea ca Primăria să semneze pentru recepția lucrărilor și eu nu puteam să fac așa ceva. Când i-am zis că plec din partid, mi-a zis că voi pleca și din funcția de primar. Mi-am dat demisia din ambele funcții", a mai spus Vâlcov.

Darius Vâlcov s-a prezentat luni la ÎCCJ unde se judecă pe fond procesul în care fostul ministru al Finanțelor Darius Vâlcov a fost trimis în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani.

ÎCCJ a stabilit următorul termen al dosarului pentru data de 4 octombrie, când va continua audierea lui Vâlcov.