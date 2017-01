"Bobocii" nominalizați la Oscar 2017

Spectaculoasa gală de decernare a premiilor din partea Academiei Americane de Film nu ar mai fi la fel fără prezența „veteranilor“ Tom Hanks, Meryl Streep sau Julianne Moore. În timp ce pentru unii valurile de aplauze, zâmbetele false și ovațiile la scenă deschisă sunt lucruri cu care s-au obișnuit deja, pentru alții, anul 2017 vine cu o experiență complet nouă. Urmărind lista nominalizaților la Oscar din acest an, am putut observa cu ușurință că se regăsesc și nume noi pe aceasta.

Astfel, o amintim pentru început pe actrița britanică Naomie Harris, care a avut apariții notabile în filme precum Pirații din Caraibe, James Bond sau 28 Days Later. Naomie este nominalizată la categoria cea mai bună actriță în rol secundar în filmul Moonlight. Continuăm lista „bobocilor“ cu Justin Timberlake, fostul solist din trupa N’SYNC, care este nominalizat în acest an pentru piesa Can’t stop the feeling, ce se regăsește în coloana sonoră a filmului de animație Trolls.

Și starul din Slumdog Millionaire, Dev Patel, a intrat pentru prima oară în cursa pentru un trofeu aurit în acest an, cu nominalizarea la categoria cel mai bun actor în rol secundar din filmul Saroo. Pelicula spune povestea unui copil indian care se rătăcește în tren și este adoptat de o familie de australieni. Lucas Hedges, în vârstă de 20 de ani, a trăit surpriza vieții în dimineața în care a fost anunțat că este nominalizat la Oscar. El va concura la categoria cel mai bun actor într-un rol secundar, cu rolul din filmul Manchester by the Sea, unde joacă alături de Casey Affleck, de asemenea nominalizat.

Pe de altă parte, Mahershala Ali a mărturisit că se aștepta să se regăsească pe lista nominalizărilor, deoarece consideră că a avut un rol remarcabil în filmul Moonlight. Andrew Garfield l-a interpretat pe Doss în drama regizată de Mel Gibson, Hacksaw Ridge, și este nominalizat la categoria cel mai bun actor în rol principal, concurând astfel cu Denzel Washington, Ryan Gosling, Casey Affleck și Viggo Mortensen.