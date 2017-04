Borza și fățărnicia jurnaliștilor despre bani

De cînd a blocat afacerile necurate de la Hidroelectrica, aruncînd în aer toate contractele șmechere ale băieților deștepți și dirijate de la Cotroceni sau de la Ministerul Economiei (perioada Videanu), păpușat de același Traian Băsescu, Remus Borza a devenit ținta atacurilor isterice. Îndemnați de perdanții afacerilor fabuloase, Borza a fost transformat în piază rea, în dușmanul economiei, ba, unii au încercat să-l tîrască în procese, chiar în acuzații de corupție. Adevărul este că Remus Borza nu are calități de jucător, de politician lunecos și nici de diplomat abil. Este agresiv, cel mai adesea direct, antipatic și neconvențional. Are comportamentul nepăsător al omului care știe ce poate, care are niște resurse și care, în orice moment, poate da cu căciula de pămînt sau cu pălăria după cîinii oricui. De data aceasta, Remus Borza a făcut-o mult mai lată. A înfruntat electoratul, mass-media și toată fățărnicia cu iz proletar a societății românești.

Iată cîteva fragmente din declarația sa scandaloasă:

„În orice sistem de drept, în orice națiune care se pretinde a fi civilizată, în ierarhizare, mă refer la sistemul public, unde avem în jur de 1,2 milioane de salariați din cei 4,8 milioane de salariați, la vârful piramidei se găsește salarizarea demnitarilor. Demnitarii sunt cei care angajează România în relațiile cu alte state, cei care administrează PIB-ul României, cei care angajează cheltuieli. Dacă vi se pare în regulă ca un ministru să fie mai prost retribuit decât un șef de serviciu sau un parlamentar decât şefa de la administrativ sau de la financiar-contabilitate, atunci înseamnă că greșesc eu. (...) Dar sunt oameni de bună-credință în Parlamentul ţării, iar dacă aveți considerație faţă de instituția fundamentală a unei națiuni, trebuie să terminați cu populismele. Nici eu nu vă întreb câte mii de euro câștigați la televiziunile private. Fiecare poate să câştige după muncă și răsplată și puteți câștiga cât doriți, dar nu cred că trebuie să dăm dovadă de atâta ipocrizie, să facem atât de mari discuții. Ce vreți să facem? Sigur, împușcăm toți parlamentarii țării sau îi trimitem acasă și acceptăm să fim conduși de instituțiile de forță sau de trusturile de presă“.

Dacă aveți cîteva informații despre lumea europeană și un pic de luciditate spre a judeca nepărtinitor, ajungeți la concluzia că Borza nu a spus prostii. Și nici n-a insultat populația României, chiar dacă, la prima vedere, o mie de euro pe lună este un vis cel puțin pentru jumătate din populația țării. A fost direct și a pus punctul pe i. România prefăcuților comuniști, a celor care aveau lefuri ca tot poporul și trăiau după cortină ca nababii, a generat o boală a fățărniciei la aproape toată lumea. Cristian Tudor Popescu se dădea proletar cu a sa Dacie și cu o jantilișcă jerpelită, în vreme ce negocia sume enorme la orice înțelegere. Pensiile nesimțite și lefurile nesimțite nu sunt decît denumiri inventate și gonflate de reporterii și moderatorii de la Antena 3, de la Realitatea TV sau de la RTV.

România standardelor proletare în politică este opera jurnaliștilor și a moderatorilor. Cei care urlă în fiecare seară la adresa politicienilor au cel puțin dublul salariilor acestora, deși cei mai admirați ajung la raporturi de 5, de 10 sau chiar de 15. În anii de mare avînt, pînă la criza din 2008, erau moderatori și cu 20.000 și cu 30.000 de euro pe lună, în vreme ce parlamentarii și miniștrii nu atingeau 1.000 de euro. Cum să reziste tentațiilor, cum să nu înflorească înțelegerile corupte?

Ziariștii și, după ei, telespectatorii au creat imaginea parlamentarului corupt și măturabil din Parlament, deși marile tunuri ale tranziției au fost date în guvern, în conducerea agențiilor, a regiilor sau a marilor companii de stat. „Corupția“ parlamentarilor obișnuiți n-a depășit limitele traficului de influență sau ale micilor găinării, ale conflictelor de interese și ale aranjamentelor de mîna a doua. Marile afaceri ale României corupte au trecut prin guvern, prin ministere, prin contracte cu instituții publice, inclusiv SRI. Măgăreața a picat însă pe parlamentari și toată lumea se consideră îndreptățită să-i înjure. Toți socot o obligație, o distracție publică să-i acuze pe parlamentari, să-i ridiculizeze, lăsînd lucrurile să băltească într-un mare fals! Așa am ajuns ca ultimul tembel al țării să se socoată superior unui parlamentar.

Nesuferit, nepăsător, chiar arogant, Remus Borza spune totuși un mare adevăr!

Nu putem avea o țară ca afară cu parlamentari mediocri, mai prost plătiți decît contabilii de la gunoaie, de la firme de stat sau decît reporterițele și moderatorii care îi calcă în picioare.

Post scriptum:

Povestea cu salariile mari obținute pe bani privați, cel puțin în România, unde cu precădere vin tot de prin buget, rămîne cealaltă mare minciună publică.