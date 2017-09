Brezuică, AFM: Lucrăm la un nou sistem de impozit auto

Ministerul Mediului a creat un grup de lucru care analizează variantele unui nou sistem de impozitare auto pentru a descuraja importurile de mașini vechi, a anunțat astăzi, la o conferință privind piața auto din România, Cornel Brezuică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu: "Cu tristețe am aflat ce s-a întâmplat anul trecut cu timbrul de mediu. Dacă se venea anul trecut cu un act de îndreptare pentru a se da banii înapoi șoferilor iar a doua chestiune trebuia să fie eliminarea excepțiilor de neplată a taxei auto și acum am fi avut în vigoare timbrul de mediu. O să fie o dezbatere publică pentru că noul impozit trebuie explicat foarte bine cetățenilor. În principiu, am plecat de la taxarea o singură dată pentru toată durata de viaţă a autovehiculului, iar al doilea, o plată anuală, gen impozit sau altă taxă, care să fie gândită cu o valoare mai mare pentru acele autovehicule cu o normă de poluare inferioară faţă de celelalte care sunt cu o normă de poluare, mă gândesc, Euro 6, Euro 5, care au o normă de poluare mai prietenoasă cu mediul. Bineînţeles, toate aceste forme de taxare să aibă la bază emisia de carbon, cât şi capacitatea cilindrică, acolo unde nu există emisie de carbon. Sunt anumite categorii de mașini pentru care emisiile poluante nu se pot determina sau nu sunt în documentele producătorilor ’’.

Referitor la Programul Rabla, președintele AFM a spus că mai sunt fonduri disponibile în cadrul programului însă doar pentru persoane juridice iar termenul de înscriere în program pentru firme a fost prelungit până la sfârșitul lunii noiembrie. La rândul său, Gabriel Sicoe, președintele ACAROM (Asociația Constructorilor de Automobile din România), a atras atenția că importurile de mașini la mâna a doua nu sunt fiscalizate iar industria auto autohtonă cât și bugetul de stat pierd bani din această cauză. Acesta a mai spus că întinerirea parcului auto ar trebui să devină Prioritate Ecologică Națională.