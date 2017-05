Bucureștenii, chemați să își finanțeze propria platformă de spectacole

A fost un teatru, acum se pregătește o platformă. În această seară, de la ora 19.00, sala Arcub Gabroveni (str. Lipscani nr. 84‑90) găzduiește primul eveniment de strângere de fonduri pentru „dezvoltarea unei platforme de live entertainment, unde arta nu mai este țâfnoasă, ci mai degrabă prietenoasă“.

It’s Showtime este un proiect al asociației culturale Broadway Theatre care încearcă să dezvolte în Capitală o platformă de divertisment live, „după modelul american de business întâlnit în teatrele din New York“.

„Într-o societate în care ne-am pierdut în sintetic, în care suntem nepăsători şi inconştienţi, în care nu mai reuşim să facem cu adevărat ceva care să conteze, să ne facă fericiţi, există acest loc, numit teatru. Un loc care adună oameni minunaţi cu valori şi idealuri comune, cu minţi creative, care-şi doresc să evadeze din cotidian, să-şi depăşească limitele. Aici este vorba despre comunitate, despre provocări şi poveşti extraordinare, despre muncă în echipa, emoţii şi satisfacţii“, anunța în pregătirea evenimentului Dragoş Simion, unul dintre cei care inițiază acest demers.

Potrivit artiștilor, „suma necesară pentru startul proiectului este 250.000 euro – bani care ar acoperi chiria, echipamentul tehnic și amenajarea spațiului, precum și producția primelor spectacole. Deschisă tot anul, platforma va pune la dispoziția iubitorilor de ieșiri în oraș o experiență vie, foarte apropiată de conceptul american de live entertainment venue. Acest loc de întâlnire (hang out place) multifuncțional va găzdui spectacole de teatru, stand-up comedy, musical-uri, concerte, spectacole de cabaret, proiecții de film, expoziții și lansări de carte.“

Divertismentul iese „din culise“

Asociația Culturală Broadway Theatre este organizație non-guvernamentală apărută pentru a continua activitatea Teatrului Independent În Culise (2011-2016), dar și pentru a pune bazele unei noi misiuni culturale. Broadway Theatre dezvoltă proiectul It’s Showtime. Teatrul În Culise „a luat ființă în 2011 și a trăit până în 2016, la final. O viață scurtă ar spune unii, dar mai multe vieți pentru noi, cei care am simțit teatrul acesta prin toate venele. Am trăit independența cu încrederea nebunească a tinereții și ne-am bucurat că putem face cultură vie, care să stârnească și să trezească publicul, în ciuda lipsei de fonduri și a susținerii din partea statului. Am făcut tot ce ne-a stat în putere să construim un cer senin, lipsit de nori, în toate spațiile pe care le-am locuit“, notau artiștii la încheierea proiectului lor.

Relansarea divertismentului

De altfel, evenimentul din această seară include, pe lângă discuțiile cu artiștii, și prezentarea unei producții lansate acum șase ani în programul teatrului „În culise“. „Supermarket“ este montarea semnată de Teo Herghelegiu, „un musical anti-rețetă, este un produs la limita dintre parodie și comedie neagră“, cum spune regizoarea.

Cristian Bajora, director artistic al noii întreprinderi artistice, descrie încotro se mișcă această primă întâlnire propusă bucureștenilor: „Oamenii ies în oraș. Mall-urile sunt pline, cluburile și barurile sunt pline, pentru că oamenii au nevoie de socializare și entertainment. It’Showtime este locul de întâlnire al acestor lumi, pentru că pune la dispoziție show-uri de calitate, livrate în culori vii, lipsite de «prăfuiala» divertismentului clasic (săli de teatru vechi, spectacole convenționale). Noi vrem să dăm «refresh» industriei de entertainment și să oferim povești și experiențe unice, strălucitoare, sub un singur acoperiș“.