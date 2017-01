Bucureşti TV vrea să "atingă" 3 milioane de telespectatori în următorii doi ani

Bucureşti TV este un nou post de televiziune care va emite în Bucureşti şi judeţul Ilfov. Am stat de vorbă cu Bogdan Gamaleţ, gazda talk show-ului „Sensuri şi nonsensuri“ la Bucureşti TV. Jurnalist, prezentator, producător şi realizator TV la cele mai importante publicaţii şi televiziuni din Romania, dar şi lector universitar la Universitatea Hyperion, Bogdan Gamaleţ ne spune de ce este nevoie de încă un post TV nu doar în grila de programe, ci cu atât mai mult în cotidianul locuitorilor regiunii Bucureşti-Ilfov.

De ce o televiziune exclusiv pentru Capitală?

Pentru că se impunea. Au mai încercat şi alţii, dar s-au luat cu treaba şi au ajuns televiziune naţională.

Bucureşti TV este o televiziune regională pentru Bucureşti şi judeţul Ilfov. Aşa cum fiecare reşedinţă de judeţ are televiziunea (televiziunile) locală (locale), de ce Bucureşti, cel mai important „judeţ“ al României, să nu aibă o televiziune care să se ocupe de problemele locale, care nu sunt puţine deloc?

Locuiesc de aproape 10 ani în Ilfov, sunt născut, crescut şi maturizat în Bucureşti, unde şi lucrez, aşa că mă interesează atât problemele Bucureştiului şi ale bucureştenilor, cât şi problemele din Ilfov.

În plus, nu pot să nu mă gândesc la o viitoare zonă metropolitană (Bucureştiul lărgit), despre care se vorbeşte mult, dar se face puţin.

Cum v-aţi gândit să vă împrieteniţi cu publicul bucureştean?

Eu vreau să colaborez cu bucureştenii şi cu ilfovenii, în sensul în care aştept de la ei informaţii şi sesizări pe care le au, întrebări pe care doresc să le pună invitaţilor noştri, sfaturi şi propuneri pentru edilii „în exerciţiu“.

Este o colaborare reciproc avantajoasă, din care toată lumea are de câştigat, cu excepţia celor care nu-şi fac datoria sau care folosesc funcţia (vremelnică) în scop personal.

Publicul bucureştean, dar şi cel ilfovean, trebuie să vadă în noi nişte prieteni, care la nevoie se cunosc, iar noi vom fi bucuroşi să semnalăm şi, astfel, să punem problemele lor „pe ordinea de zi“ a celor plătiţi să le rezolve.

Dacă publicul nostru va fi foarte activ şi va semnala orice (bun sau rău) i se întâmplă, ne va fi cel mai bun prieten!

Mai ales că emisiunea este live, pe Facebook, aşa că telespectatorii pot interveni şi prin mesaje pe pagina emisiunii, nu numai prin telefon sau e-mail.

A păşit cu dreptul Bucureştiul în 2017?

Bucureştiul a păşit cu ambele picioare în nămeţi, deocamdată, acum încearcă să se scuture, să scoată zăpada din bocanci, maşinile de sub troiene, s-au terminat sărbătorile care ne mai ţineau prin casă, aşa că e timpul să ne apucăm de treabă, chiar dacă asta înseamnă să ne croim potecă spre civilizaţie cu lopata.

Noul primar general este foarte competent la capitolul „imagine“, rămâne să confirme şi la capitolul realizări că a meritat voturile locuitorilor Capitalei. Noi, la Bucureşti TV, vom fi „la post“ şi vom informa telespectatorii despre activitatea, bună sau rea, a primarilor Bucureştiului şi Ilfovului.

Ce ne puteţi spune despre emisiunea al cărei realizator sunteţi la Bucureşti TV?

Emisiunea „Sensuri şi nonsensuri“ se difuzează de luni până joi, de la ora 20:30.

Încercăm, alături de telespectatorii noştri, să înţelegem şi să (ne) explicăm sensul unor acţiuni, promisiuni sau declaraţii ale Executivului, ale Legislativului, ale edililor noştri.

Pe de altă parte, ne crucim şi încercăm să atragem atenţia asuprea unor acţiuni sau declaraţii ale celor de mai sus care nouă ni se arată ca fiind adevărate nonsensuri.

Încercăm să aducem în platou invitaţi care să ne răspundă la probleme din administraţie (primari de sector, de oraşe ale judeţului Ilfov, primarul general, preşedintele CJ), dar şi politicieni sau experţi cu care să luăm în dezbatere legi ale Parlamentului sau Ordonanţe ala Guvernului care afectează toată ţara, deci şi pe locuitorii Capitalei şi ai Ilfovului.

Ce îi sfătuiţi pe cititorii care vor să devină „prezentator TV“?

În primul rând, să citească foarte mult, din toate domeniile. Nu te poţi numi jurnalist cu pretenţii fără un bagaj serios de cultură generală.

În al doilea rând, să verifice dacă li se potriveşte această meserie, care poate părea uşoară şi rapid aducătoare de faimă, dar care este, în realitate, mare consumatoare de nervi şi de energie.

Prezentatorul TV este „ambalajul“ muncii echipei din redacţie. Dacă el aduce o plus-valoare produsului media pe care îl prezintă, este bun. Şi trebuie să fie bun în fiecare zi, indiferent de anotimp, de situaţia materială, familială, sentimentală… Dacă, prin prezenţa lui „pe sticlă“ aduce un prejudiciu jurnalului de ştiri sau emisiunii, nu va rezista.

Dintre proiectele jurnalistice derulate, care v-a plăcut cel mai mult şi de ce?

Am realizat un jurnal în limba engleză, pe Realitatea TV, care ulterior s-a transformat într-o retrospectivă săptămânală.

Am constatat cu uimire că am rămas în memoria telespectatorilor mai ales cu jurnalul în engleză, deşi eu aveam şi jurnale în română (cam vreo şase pe zi!), plus emisiuni de dezbatere.

Dacă la ştirile în română sau la emisiuni se mai găsea mereu câte cineva să critice aspectul, vocea, tema, invitaţii etc., jurnalul/retrospectiva în engleză nu a avut parte de „pricinoşi“.

Am avut marea surpriză ca, într-o zi, să mă felicite un fost ministru de Finanţe, care mi-a spus că e tare bun jurnalul meu, pentru că astfel mai învaţă şi domnia sa limba engleză.

Cum se împacă meseria de profesor cu cea de jurnalist?

Se îngemănează extrem de bine cele două meserii. Odată că studenţii se uită altfel la un profesor care trebuie să arate la fiecare apariţie TV că lucrurile predate la curs se aplică în realitate. Pe de altă parte, meseria de jurnalist te ţine „în priză“, eşti tot timpul informat, ceea ce foloseşte atât ca „puterea exemplului“, cât şi la cursuri, pentru că nu poţi (aproape) niciodată fi prins că nu ştii să răspunzi la o întrebare!

Cea mai mare pasiune la momentul actual, pe lângă cele două de mai sus!

În martie împlinesc trei ani de când sunt arbitru internaţional de snooker, un sport extraordinar de frumos, de elegant, cu un fairplay desăvârşit. Noi îl numim „şah cu bile“, pentru că îndemânarea vine pe planul doi. Dacă nu „vezi“ două lovituri viitoare, inclusiv ce se întâmplă pe masă dacă ratezi lovitura următoare, nu prea ai şanse de victorie.

Este un sport individual, care te dezvoltă foarte mult pe plan psihologic, raţional, creativ.

Este singurul sport (din câte ştiu) în care jucătorii recunosc un fault, chiar dacă nici arbitrul, nici adversarul nu l-au sesizat. Arbitrul veghează la buna desfăşurarea a meciului în sensul respectării regulamentului şi a bunului-simţ.

Cel mai bun arbitru este cel care nu-şi face simţită prezenţa la masa de joc, pentru că nu el este vedeta, ci jucătorii şi evoluţia lor. Am, încă, emoţii în preajma jucătorilor mari, dar ele compensează cu frumuseţea jocului pe care aceştia îl „aştern“ pe masă.

Cu aceeaşi bucurie, arbitrez şi meciuri în care copiii sunt cu câţiva centimetri mai înalţi decât masa, dar asta nu-i împiedică să persevereze şi îi ajut ca şi când ar fi copiii mei.

Bucureşti TV HD face parte din trustul de presă Mixmontan, alături de televiziunea naţională de turism Travel Mix, televiziunea regională VPTV şi postul de radio Best FM. Bucureşti TV HD emite în reţeaua RCS-RDS în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, fiind prezent, totodată, şi în reţelele UPC, NextGen şi Ines. Distribuţia este gratuită. Cei care nu găsesc postul în grila de programe pot solicita operatorului de cablu introducerea lui.