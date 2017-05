Bucureștiul sub drujbă

O altă oază de verdeață a intrat sub tăișul drujbelor și al volelor. Un spațiu verde din sectorul 2 este aproape să devină o mini-deltă urbană, din cauza nepăsării și indiferenței autorităților locale. Este vorba despre Parcul Sticlăriei din zona Vergului, un spațiu unde s-a dezvoltat un habitat cu mai multe specii de păsări și animale. Abandonat de autoritățile locale de mulți ani, spațiul este plin de gunoaie. În numele igienizării și al amenajărilor, zeci de copaci au fost puși la pământ. Pentru a-și justifica distrugerile, autoritatea locală invocă promiscuitatea, poliția descoperind chiar și un cadavru. ADP Sector 2 susține că arborii scoși din parc se prăbușiseră și erau doar evacuați din parc.

O superbă mini-deltă s-a dezvoltat la câţiva kilometri de centrul Capitalei. Este vorba despre delta din Parcul Sticlăriei, Sectorul 2, habitat în care trăiesc numeroase specii de păsări şi animale, cu lac înconjurat de păpuriş. Zona a fost abandonată de ani de zile de autorităţi, umplându-se de gunoaie. Zilele trecute, acest paradis verde a fost invadat de drujbe, vole și un motocompactor, care au început masacrul. Mai mulți copaci au fost retezaţi, altora li s-au tăiat crengile până aproape de trunchi. Scoarţa unor copaci a fost jupuită de vole, ceea ce conduce rapid la îmbolnăvirea şi moartea lor. Totul a fost descoperit de Octavian Berbeceanu, expert silvic şi, de curând, consilier USR. Berbeceanu intenționa să facă o cartare a zonei Sticlăriei pentru a transforma parcul într-un hub eco-inovativ. Așa i-a surprins pe angajații ADP Sector 2 când tăiau copaci, când împingeau pământul să acopere gunoiul, sub pretextul ecologizării. Autorul faptei? ADP Sector 2, care-și neagă faptele cu îndârjire.

„Venind să fac o cartare a parcului, să ridic topografic parcul cumva, să vedem ce se poate face în el, am găsit aici Primăria Sectorului 2, ADP-ul în speţă“, a declarat public Berceanu. El susține că defrișarea nu era autorizată, ceea ce este o infracțiune, prejudiciul creat în cele trei hectare de teren este imens, numai prețul unui arbore tăiat fiind de 575 de lei. Berbeceanu arată cum a alertat imediat Garda de Mediu. Un alt consilier local USR, Adrian Alexandru, l-a alertat și pe viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu.

Locul unde se află mini-delta

Primăria Sectorului 2 neagă masacrul

„Deci sunt nişte copaci pe acolo care sunt căzuţi de ani de zile, nu sunt tăiaţi de noi, poate au fost cioturi, chestii d’astea tăiate, n-am avea motiv. (...) Păi, nu suntem Schweighofer, n-am avea ce face cu lemnul, n-avem motive ca să îi tăiem. Dacă am construi ceva, ar fi un motiv, dom’ne, avem nevoie de o suprafaţă, ca să construiesc, dar noi nu putem să construim, suntem ADP-ul, n-avem motivaţie“, i-a transmis Popescu pe Facebook consilierului local. „Vrem să punem nişte stâlpi de lumină şi nişte băncuţe, cât mai eco, aşa!“, a declarat Popescu, în condiţiile în care nu există un proiect și nu s-a făcut nicio dezbatere publică. Și directorul ADP neagă tăierea copacilor.

Seifuri și cadavre

„Parcul este în administrarea noastră. Noi am început să facem curățenie acolo pentru că nu s-a făcut nimic de 30 de ani. Erau tone de PET-uri, gunoaie. Acolo locuiau oameni ai străzii, era o zonă rău famată. Ne-a spus poliția de crime, violuri și alte lucruri. Vineri am găsit și un cadavru acolo. Poliția crede că sunt mai multe. Lacul încă este plin de mizerie, de cauciucuri, de cutii. Ne-a spus poliția că acolo vom găsi mai multe seifuri sparte, fiindcă timp de 20 de ani acolo s-au aruncat. Continuăm curățenia. Neavând buget la ADP pentru acest parc, deocamdată facem lucrările cu personalul propriu, facem niște alei din pietriș și cam atât“, a comentat viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu.

Primarul Sectorului 2, Toader Mugur Mihai, a promis în campania electorală că va curăța zona și va amenaja aici un parc. El susține că Primăria Sectorului 2 nu s-a ocupat de parc până acum, pentru că terenul a fost în litigiu.

O întreagă echipă de la Primăria Sectorului 2 nu vede masacrul din Parcul Sticlăriei

2,3 hectare din Parcul Tineretului devin parcare

Consiliul Local al Sectorului 4 a votat, pe data de 31 martie 2017, transformarea a peste două hectare de teren din Parcul Tineretului în parcare. Singurii care s-au opus au fost consilierii USR. Decizia a fost luată în ciuda faptului că pentru această zonă există un proiect pentru Palatul Național al Copiilor. ONG-uri de mediu, peisagişti, dar şi cetăţenii din zonă îşi doresc să fie înconjuraţi de copaci şi verdeaţă, nu de betoane. Oamenii susțin un proiect care vizează amenajarea unei baze sportive pentru Palatul Naţional al Copiilor şi a unei mini-grădini botanice, cu alei pietruite şi aspect natural. Pentru construcția parcării, trebuie betonat spaţiul verde, în condiţiile în care Bucureştiul este atât de poluat. Parcarea ar urma să aibă vreo 755 de locuri, pe lângă cele 2.000 de locuri de parcare deja existente la Polivalentă. În cazul unor evenimente, traficul este estimat la 3.000 de maşini.

Primăria Sectorului 4 una zice, alta face

Inițial, proiectul a fost acceptat de primarul Daniel Băluţă, care a cerut Consiliului General trecerea terenului din administrarea Primăriei Capitalei în cea a Primăriei Sectorului 4, lucru obținut în luna decembrie 2016. După obținerea acordului, primarul și-a dorit parcare, deși era obligat să mențină aceeași destinație a terenului. A avut loc chiar și o dezbatere publică pe tema parcării, dar după ce proiectul a fost aprobat de consilierii locali. „Am notificat şi Primăria Generală, am notificat şi Primăria Sectorului 4, cu plângere prealabilă asupra hotărârii de Consiliu Local. Am notificat Prefectura Municipiului Bucureşti, am notificat, cu plângere, şi Agenţia pentru Protecţia Mediului“, anunţă Dan Trifu, reprezentant al Fundației Eco-Civica, hotărât să atace în instanţă decizia Consiliului Local.

Sacrificiul din Cişmigiu

Măcel extins în Capitală

Bucureștenii nu au uitat de cele 32 de defrișări din vara trecută, comandate de primarul general pe Şoseaua Kiseleff. Arbori tineri și sănătoși au fost doborâți la prima furtună. Fotografiile realizate de bucureșteni sunt dovada de netăgăduit, chiar dacă Firea a negat ordinul pe care îl dăduse. Apoi, drujbele au intrat în Parcul IOR şi în Herăstrău. În Cișmigiu, câteva crengi s-au rupt, iar o femeie cu un copil au fost în pericol să se rănească. A fost destul pentru ca 3-4 copaci să fie rași de pe suprafața pământului. Andreea Sfârlea, cea care a postat fotografii cu primii copaci tăiați pe Kiseleff, a încercat să reclame măcelul peste tot: primării de sector, ALPAB, ADP sau Primăria Capitalei. Ea a primit un răspuns invariabil: „Doamna FIREA a zis să se taie tot!“.