Bugetari de lux și bugetari de mâna a treia

Salariile celor care lucrează în industria de spectacole au crescut cu 50% la începutul acestui an, iar cele ale medicilor nu vor mai fi impozitate de la 1 ianuarie 2018. În același timp, legea salarizării, aflată în acest moment la Senat, prevede că pentru lucrătorii din Finanțe coeficientul de ierarhizare este mai mic decât al specialiștilor din alte domenii plătite din bani publici. De asemenea, în spațiul cultural, muzeografii și cercetătorii susțin că se simt angajați de mâna a treia, din moment ce Guvernul a mărit salariile actorilor, iar pe ei i-a lăsat de izbeliște.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat recent, la Bacău, că salariile medicilor nu vor mai fi impozitate de la 1 ianuarie 2018, adăugând că această măsură va fi luată pentru a-i determina pe medici să nu mai plece la muncă în străinătate. „Pentru orice medic, impozitul pe salariu va fi zero, indiferent de salariu. S-a tot vorbit de ani de zile, ne-am plâns toţi că ne pleacă medicii din ţară. Normal că, având capacitatea de pregătire foarte bună, mergeau să câştige bani mai mulţi. Ca să îi aduci înapoi trebuie să le oferi salarii comparabile cu ceea ce este în Vest“, a spus Dragnea. Conform acestuia, „spre deosebire de alte categorii sociale la care creşterile vor fi graduale, în următorii ani, creşterile la medici vor fi exact de la 1 ianuarie 2018 în totalitate“.

Bani în plus pentru instituțiile publice de spectacole

Medicii vor fi, alături de actorii din instituțiile publice de spectacole sau concerte, printre cei privilegiați de politica fiscală a Executivului. Una dintre primele măsuri de creștere a salariilor luate de Cabinetul Grindeanu a fost aceea de majorare cu 50%, prin Ordonanța 2, a lefurilor artiştilor din instituţiile publice de spectacole sau concerte, aflate atât în subordinea administraţiei centrale, cât şi a celei locale. „De la actori, balerini, muzicieni din filarmonici, dirijori, artişti de circ până la machiori, peruchieri, luminişti, garderobieri, operatori şi mulţi alţii – practic, toate funcţiile de execuţie din instituţiile de spectacole sau concerte –, toţi cei care ocupă astfel de funcţii vor beneficia de această majorare salarială“, a declarat ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu. În opinia acestuia, decizia reprezintă „o mare victorie“ prin faptul că s-a „reuşit ca această măsură să fie extinsă către toate categoriile de artişti, inclusiv personalul tehnic“.

Legea salarizării lovește la Finanțe

Ordonanța 2, ca și proiectul de lege al salarizării au inflamat spiritele în rândul altor bugetari. Cei mai vocali au fost salariații din Finanțe, care au și declanșat câteva greve. Aceştia susțin că proiectul de lege îi dezavantajează față de ceilalți bugetari, iar SindFISC a prezentat chiar o serie de exemple de coeficienți de ierarhizare care generează nemulţumiri în rândul finanţiştilor, „întrucât se dovedeşte că munca acestora nu este apreciată la acelaşi nivel cu munca personalului bugetar din alte domenii de activitate“, prin compararea coeficientului de ierarhizare de 1,96 prevăzut pentru un consilier superior cu vechimea cea mai mare (ca specialist cu gradul cel mai mare ) din cadrul unităţilor subordonate ANAF care efectuează rambursări de TVA şi descoperă evaziunea fiscală şi care nu mai beneficiază de niciun alt spor sau avantaj material, dar care are multe interdicţii şi incompatibilităţi, neavând dreptul să desfăşoare şi alte activităţi aducătoare de venituri, cu coeficientul de ierarhizare prevăzut pentru alte categorii de bugetari (considerate tot specialişti cu vechime în muncă similară şi gradul profesional cel mai înalt sau chiar cel mai scăzut).

Muzeografii se simt discriminați

Evenimentul „Noaptea Muzeelor“, de la sfârșitul săptămânii trecute, a fost precedat de câteva proteste ale angajaților din sistemul muzeal și de cercetare. A fost primul protest la nivel național de la Revoluție, la care au fost angajate muzee din toată țara. Liderul Sindicatului Muzeului Național de Istorie al României, Decebal Vleja, a declarat că statul, prin Ordonanța 2, îi umilește flagrant pe angajații din unitățile muzeale, deținătoare de patrimonii fabuloase, plasându-i mai mult de 50% sub alte categorii din același domeniu din sectorul cultural. „În primul rând, se introduce în societate ideea foarte periculoasă că muzeele sunt instituții de rang inferior și numai instituțiile de spectacol sunt generatoare de act cultural. Această discriminare a fost prezentă și în Ordonanța 2 din 2017, din ianuarie, iar atunci salariile din sectorul bugetar au crescut cu 50%, dar numai pentru instituțiile de spectacol. Muzeele au fost uitate. Creșterile salariale ar fi fost la fel de binevenite, noi ne-am bucurat enorm pentru reușita colegilor noștri din instituțiile de spectacol, dar salariile erau la fel de mici și în domeniul muzeal. Spre exemplu, în acest moment, o mare parte din angajații din muzee sunt plătiți cu salariul minim pe economie, chiar dacă au gradația maximă de vechime. Practic, creșterea repetată a salariului minim a făcut, fără a crește și celelalte trepte de salarizare, un lucru absolut nefiresc, ca un angajat, un specialist din muzeu, să fie angajat cu salariul minim în acest moment“, a precizat liderul sindical. De asemenea, sindicaliștii din muzee au solicitat și o uniformizare a salariilor tuturor muzeelor din țară, indiferent dacă sunt naționale, locale sau județene. „A doua cerință este uniformizarea salariilor la nivelul tuturor muzeelor din țară, să nu mai existe acea diferență între muzeele naționale și muzeele locale, muzeele județene. Meseria este aceeași, colegii noștri fac același lucru, este o discriminare care nu își are sensul și am insistat pentru modificarea acestui lucru în cadrul legii de salarizare“, a mai spus Vleja Decebal.

Coeficienți de ierarhizare

În timp ce un finanţist, consilier superior cu vechimea cea mai mare, are un coeficient de ierarhizare 1,96, pentru specialiştii altor domenii sunt prevăzuţi următorii coeficienţi de ierarhizare:

1. pentru personalul din instituţii din domeniul culturii: actor (teatru sau mânuitor păpuşi) la instituţii naţionale de cultură – 4,35; sufleor la instituţii naţionale de cultură – 2,74; actor (teatru sau mânuitor păpuşi) la alte instituţii de cultură – 3,37; sufleor la alte instituţii de cultură – 2,00; bibliotecar – 2,13; muzeograf – 2,13; registrator + consilier juridic ORC – 2,74;

2. pentru personalul diplomatic trimis în străinătate, chiar cu studii medii: contabil studii medii – 2,86; secretar dactilograf studii medii – 2,75;

3. pentru personalul de specialitate din domeniul justiţiei: judecător stagiar gradaţie 0 (cu vechimea cea mai mică) – 3,26; procuror stagiar gradaţie 0 (cu vechimea cea mai mică) – 3,10; grefier-şef cu studii medii – 3,02; expert criminalist grad I – 2,91.

Funcționarii publici amenință cu blocarea totală

Angajații a peste 500 de primării și câteva consilii județene au intrat în grevă japoneză. Unii angajați au oprit total lucrul. Funcționarii publici sunt deciși ca aceste proteste să se deruleze zilnic până când cineva îi va asculta și pe ei. Sindicatele din Administraţia Publică au anunţat că peste 120.000 de angajaţi din primării şi din direcţiile de taxe şi impozite locale au întrerupt lucrul ieri, nemulţumiţi de actuala lege a salarizării şi de faptul că pentru aceştia nu a mai fost introdusă grila de salarizare. „La Sectorul 6, la Taxe şi Impozite, a început scandalul acolo, că a oprit administraţia de tot şi se cam ceartă cu populaţia. În 2, 3 şi 4, unii au oprit deja activitatea, alţii sunt cu banderolă. Aceste proteste se derulează zilnic de acum şi probabil că se vor acutiza zi de zi. La Sectorul 6 a fost oprită total activitatea“, a declarat Sebastian Oprescu, liderul Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici. „Nu mai putem opri oamenii aflaţi în pragul disperării, al profundei dezamăgiri şi al protestelor spontane. Greva japoneză va începe miercuri dimineaţă, pe durată nedeterminată. Luni sau marţi, săptămâna viitoare, vom organiza un mare miting de protest la porţile Parlamentului, în funcţie de ziua în care se va dezbate, în Comisia de Muncă din Camera Deputaţilor, acest proiect de lege aprobat de Senat“, se arată în informarea de pe site-ul sindicatului „Forţa Legii“.