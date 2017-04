Bușoiala liberală după înfrângerea în alegeri

PNL a decis să defileze în continuare, după eșecul în alegeri, cu aceleași personaje pe mâna cărora a pierdut usurător.

Liberalii l-au înscăunat sâmbătă, cu acte în regulă, în fruntea celei mai importante organizații a partidului, cea de București, pe Cristian Bușoi, controversatul liberal pe care au fost nevoiți să-l retragă anul trecut din cursa pentru Primăria Capitalei. Consiliul de Coordonare al PNL Bucureşti s-a reunit sâmbătă la Palatul Parlamentului pentru a alege conducerea filialei PNL Bucureşti, iar pentru șefia organizației s-a înscris doar Cristian Buşoi, care de altfel și conducea această organizație încă de anul trecut după ce Cătălin Predoiu a demisionat în urma rezultatului dezastruos de la locale.

Buşoi a asigurat la reuniune, că e o ”chestiune unanimă” în partid şi niciunul dintre liderii liberali nu-şi pune problema ca la alegerile prezidenţiale din 2019 să nu existe un parteneriat între formaţiune şi preşedintele Klaus Iohannis, precizând că până atunci partidul trebuie reconstruit.

"E o chestiune unanimă, nu există niciun lider al PNL, oricât de apropiat sau mai puțin apropiat ar fi fost în trecut de președinte, să-și pună problema că nu ar fi un parteneriat pentru 2019, dar va fi decizia domnului președinte la acel moment. Până în 2019 trebuie să reconstruim partidul în acest an. Trebuie în 2018 să muncim pentru a recâștiga electoratul pe care l-am pierdut, trebuie să trecem prin testul alegerilor parlamentare, care este un test foarte dificil pentru PNL și apoi, sigur, să luptăm pentru alegerile prezidențiale, pentru că nu putem admite ca România să fie condusă în totalitate de PSD", a spus Bușoi, după ce a fost ales președinte al PNL București de către Consiliul de Coordonare al organizației.

În discursul său din deschidere, acesta a spus că ”vremea marilor figuri providenţiale a trecut. În PNL trebuie muncă pe stradă cu activiştii şi o bună comunicare în presă. Situaţia PNL în Bucureşti nu e deloc uşoară, dar avem nevoie să ne adunăm forţele”.

Bușoi a vorbit de greșeli de "implementare" în partid la alegeri, amintind și despre colaborarea cu Dacian Cioloş pe care a numit-o ”neconvingătoare”.

”Am făcut la Bucureşti, ceea ce am decis, în conducerea centrală, să facem în toată ţară. Am urmat decizia de a-l susţine pe domnul Dacian Cioloş în campanie şi am adus în partid oameni noi care să candideze pentru Partidul Naţional Liberal. Din păcate, unele greşeli de implementare de la locale s-au repetat şi la alegerile parlamentare. Colaborarea cu domnul Dacian Cioloş s-a dovedit neconvingătoare, astfel încât PSD a prins avânt să-şi promoveze minicunile şi populismele din acea campanie. Aşa a ajuns domnul Liviu Dragnea, un politician condamnat, să propună un guvern marionetă anti-justiţie care i-a scos pe români în stradă la doar o lună după alegeri”, a precizat Buşoi.

Totodată, el apreciat că dacă preşedintele Klaus Iohannis a găsit susţinere publică în Bucureşti la momentul protestelor împotriva ordonanței 13 şi a Guvernului PSD, iar acest lucru ar arăta că PNL are o bază de creştere în Capitală.

Ambițiile politice ale lui Cristian Bușoi nu se opresc la șefia organizației de București. Acesta se gândește să candideze și la șefia PNL, deși nu a dat nici până zi explicații convingătoare despre cum a contribuit la dezastrul partidului din Capitală. Buşoi a declarat, sâmbătă, că după sărbătorile pascale se va hotărî ce va face în privința șefei PNL.

Cristian Bușoi a fost primul candidat al PNL la Primăria Capitalei, cu care președintele Klaus Iohannis s-a și afișat public. A fost retras în cele din urmă din cursă de către liberali. A urmat apoi devălmășia candidaturilor, care a culminat cu un eșec usturător al lui Cătălin Predoiu la Primăria Capitalei - 11,18 % - în fața Gabrielei Firea și a lui Nicușor Dan.