Calitatea oamenilor ne omoară

Marți seară așteptam să-mi vină rîndul la emisiunea de la 22.00 de la B1 TV. Citeam documentația, cînd în încăpere a intrat Mihai Goțiu, cu un aer de om derutat. Se ținea de gură și încerca să-mi spună că i s-a întîmplat nu știu ce. Ce? „Am fost bătut“, a zis el, cu aceeași gură îngropată în palmă. Aștepta să-l compătimesc, să mă solidarizez cu el, să strig ceva în genul „săriți“ sau „chemați poliția“ etc. Stătea cuminte, ca un erou care aștepta oarece compasiune, în timp ce eu îmi citeam materialele documentare.

Să fie clar! Nu sunt suporterul nici unei forme de violență. Dimpotrivă! Mi se pare că pe zi ce trece suntem agresați din trafic, de pe micul ecran, de emisiunile oareșicum zăltate ale posturilor de radio. Nu știu cum este pe la Sighișoara sau pe la Satu Mare. Dar în București plutește în aer o violență, o agresivitate care se prelungește pînă și-n somnul oamenilor.

Uneori, cînd merg pe la biserică, am sentimentul că unii oameni se roagă cu furie sau strîngînd din măsele. Și toată încărcătura asta negativă, tot acest scrîșnet, vine de la absenţa credinței și a bunătății, de la lupta pentru existență, de la proștii și nemernicii cocoțați pe funcții importante, de la haosul din societate, de la funcționarii stricați sau tălîmbi care te poartă pe drumuri, de la primăria și primărița gureșă, altfel neputincioasă în materie de administrarea acestui oraș nebun.

De ce l-a făcut Goțiu „nesimțit“ pe Palada? Așa vorbesc politicienii români. Ca pe tarla. Ca la vite. Că s-au ciondănit în studio, că Palada este violent în toate, și-n gesturi, și-n limbaj, și în abordarea unui interlocutor, nu contestă nimeni. Tipul acesta de comportament agresiv l-am văzut și la Ponta și la Dan Șova. Nu erau ei un trio de crai verzi cu Sebastian Ghiță? Nu s-a bătut Ghiță la Arsenal pe un ministru din guvernul Ponta? Ce dacă era în pădure! Era mai puțin grav decît o ciondăneală într-un studiou de televiziune?

Am intrat în studio după Mihai Goțiu, Vlad Nistor și Mirel Palada. N-am văzut nici scaune răsturnate, nici pahare sparte, nici urme de sînge. Deranjul cel mare era în aer, în, probabil, pumnul întors pentru un cuvînt obraznic. Din toată înfruntarea nu mai rămăsese nici o urmă. Așa cum după somnul lui Goțiu în Parlament n-a rămas nimic. După cum urme n-au rămas nici după prestația partidului lui Goțiu. Și nici după cercetările mincinoase ale lui Palada. Doar obrăznicii în emisiuni de televiziune, doar provocări ale adversarilor politici.

Orice violență la adresa oamenilor, animalelor și păsărilor merită pedepsită, după cum orice nesimțire de politician buimac, mincinos, înșelător, nemernic sau îngălat merită amendată. Dar atîta tărăboi pentru o ceartă între doi politicieni, unul rudimentar, celălalt adormit și neîngrijit (ca să nu zic îngălat), nu merită decît dacă vrem să îngropăm alte belele. Băieții ăștia caută imagine, notorietate și n-au idee de eficiență în munca lor. Pe ei îi interesează să iasă în față, să spună povești și să fie tămîiați. Nu să schimbe lumea, nu să îmbunătățească viața compatrioților lor. Din acest punct de vedere, și Goțiu și Palada sunt niște impostori.

Care-i diferența între Sebastian Ghiță, Mirel Palada, Mircea Negulescu, Victor Ponta, Emilian Eva și toți ceilalți?

Un om pe care DNA-ul și CSM-ul l-au tolerat atîția ani, transformîndu-l cu vremea în eroul anticorupției, se arată a fi la fel de rudimentar ca și Ponta, ca și Palada, ca și Ghiță, ca și mulți alții. Citiți cu atenție ce a spus procurorul Negulescu la Înalta Curte: „Eu vreau să spun lucruri ca să par credibil, că nu vreau să spună lumea că a venit Negulescu la Înalta Curte să mintă judecătorii. Doamna președintă, eu am avut o percepție evidentă!... Nu îmi găsesc termenii acuma, am avut o confirmare... Nu prea mă pricep... Nu am avut funcții de conducere mult timp... Mă puneți pe mine să îmi imaginez, eu vă spun ce am perceput eu cu simțurile mele“. Bulă măcar ar fi vorbit mai articulat și ar fi încheiat cu o poantă.

Asta este exprimarea unui pretins magistrat, campion al bătăliei pentru dreptate și anticorupție, însumînd necondiționat aprecierile Laurei Codruța Kovesi. O minimă cultură și puțină logică ar trebui să ne sperie. Eroul DNA-ului, cel din înregistrările difuzate de Antena 3, are un comportament de golan, un nivel de limbaj suburban, de impostor și interlop. Ce speranțe să ne facem în dosarele întocmite de unul care se învîrte după fustele nevestelor celor pe care i-a arestat, care pune puterea sa de la DNA în slujba obsesiilor sexuale? Papici, Negulescu, Eva, Uncheșelu și mulți alții erau rebuturi profesionale înainte de a fi procurori. Asta ne mai arată că nespus de mulți procurori sunt de aceeași proastă condiție intelectuală și morală ca și politicienii, ca și oamenii din presă, ca și milițienii de vremuri noi.

Ce lume nenorocită ne conduce! Urlă când doi mediocri își trag un pumn și nu zice nimic atunci când partidele lor nefericesc o țară.

