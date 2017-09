Camelia Bogdan, acuzații la adresa lui Voiculescu

Camelia Bogdan, unul dintre cei doi magistrați care l-au condamnat pe Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare, susține că, prin excluderea sa din magistratură, „s-a urmărit strângerea de dovezi de către Inspecția Judiciară (IJ)” pentru ca omul de afaceri „să câștige la CEDO”.

Camelia Bogdan a fost prezentă, luni, la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), unde se judecă un nou termen în procesul în care fostul judecător contestă excluderea din magistratură.

„Este decisivă pentru cariera mea existența acestui proces. Mai ales că am primit un raport de la IJ. Eu am cerut să se apere reputația sistemului judiciar față de afirmațiile domnului Dan Voiculescu conform cărora în cauza domniei sale nu există prejudiciu și a fost condamnat nevinovat. Iar IJ, deși m-a deferit Secției pentru judecători pentru că aș fi fost incompatibilă, că am predat în afara învățământului universitar, din acest raport a refuzat să apere reputația sistemului judiciar și și-a exprimat opinia că este posibilă admiterea cauzei domnului Dan Voiculescu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru o pretinsă imparțialitate, generată de excluderea mea din magistratură.

În aceste condiții, eu am dovada că prin excluderea mea din magistratură s-a urmărit strângerea de dovezi de către IJ pentru ca domnul Dan Voiculescu să câștige la CEDO, este motivul pentru care eu m-am adresat organelor de urmărire penală și voi cere în cadrul procesului care are loc la Curtea de Apel București ca să fac dovada, ca să se verifice dacă într-adevăr astfel de apărări s-au făcut la CEDO”, a explicat Camelia Bogdan.

Judecătorul exclus din magistratură a subliniat că, din punctul meu de vedere, conducerea IJ „este deturnată unor interese private, respectiv ale condamnatului Dan Voiculescu”.

„Apărările sunt foarte clare. Există practica inclusiv a ICCJ că nu am cumulat funcții și, dacă nu cumulezi funcții nu poți deveni incompatibil. Am depus dovezi că sunt expert al Comisiei Europene, primesc în continuare invitație de la Comisia Europeană ca să evaluez alte legislații. În plus, mai este și acțiunea prescrisă. CSM a emis o adresă că nu are competență să investigheze incompatibilitățile magistraților, singura instituție competentă fiind Agenția Națională de Integritate. Repet: oricum nu ar fi trebuit să se ajungă aici”, a mai spus Bogdan.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, în 8 februarie, excluderea din magistratură a Cameliei Bogdan, unul dintre cei doi judecători care a decis condamnarea lui Dan Voiculescu în dosarul ICA.

Decizia Secției pentru judecători a fost luată ca urmare a unor acțiuni introduse pe rolul Inspecției Judiciare. Juriștii au stabilit că magistratul a săvârșit o abatere disciplinară în condițiile în care Camelia Bogdan a ar fi mers într-un sejur, în cadrul căruia ar fi predat funcționarilor din Ministerul Agriculturii, în perioada în care avea spre soluționare dosarul ICA, în care Ministerul Agriculturii era parte civilă. Cauza a ajuns la Secția pentru judecători a CSM în materie disciplinară, magistrații luând hotărârea ca judecătoarea să fie exclusă din magistratură.

Ulterior, Camelia Bogdan a depus o plângere la DNA, prin care a cerut ca procurorii să ancheteze legalitatea excluderii ei din magistratură.

În paralel, magistratul a cerut Parchetului General redeschiderea anchetei ce o vizează pe Mariana Ghena, președintele CSM, pe care o acuză că ar fi dobândit ilegal o locuință socială, deşi avea deja o locuinţă proprietate personală.

Fostul judecător Camelia Bogdan preciza, în martie, pentru Agenția de presă MEDIAFAX, că a cerut Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) redeschiderea anchetei în ceea ce o privește pe Mariana Ghena.

În sesizare, fostul judecător Camelia Bogdan acuză faptul că soluția de netrimitere în judecată dată în 2008 de procurorul Dumitru Cismaru în ceea ce o privește pe Mariana Ghena, actualmente președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, fostă preşedintă a Curţii de Apel Galați, este nemotivată în fapt, fiind omisă analiza faptelor în privința cărora planează suspiciunea că, împreună cu Tudor Ghena, avocat al Baroului de Avocatură Galați, Mariana Ghena ar fi dobândit o locuință socială, deşi avea deja o locuinţă proprietate personală.

Ulterior, locuința socială ar fi fost cumpărată de tatăl președintelui CSM, susține Camelia Bogdan.