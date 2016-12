Campionul mondial se retrage

Pilotul german Nico Rosberg (Mercedes) şi-a anunţat, vineri, retragerea din Formula 1 şi la mai puţin de o săptămână după ce a devenit campion mondial pentru prima oară.

Nico Rosberg are 31 de ani. "În cei 25 de ani de curse, visul meu, singura mea mare dorinţă a fost să devin campion mondial în Formula 1. Cu toată munca, sacrificiile, acesta a fost ţelul meu. Şi acum l-am atins! Mi-am urcat muntele, sunt pe vârf şi totul pare perfect. Când am câştigat cursa de la Suzuka, iar destinul câştigării titlului se afla numai în mâinile mele, am început să simt presiunea cu adevărat şi am început să mă gândesc la încheierea carierei, dacă reuşeam să devin campion mondial. La Abu Dhabi, duminică dimineaţă, am ştiut că aceea putea fi ultima mea cursă, iar acel sentiment mi-a eliberat capul de gânduri înainte de start. Am vrut să mă bucur de fiecare secundă a acelei experienţe, ştiind că ar putea fi pentru ultima dată. Apoi s-au stins luminile şi am avut cele mai intense 55 de tururi din viaţa mea. Am luat decizia (de retragere) luni seară. După ce am reflectat o zi, primele persoane cărora le-am transmis asta au fost Vivian şi Georg (n.r. Georg Nolte, membru al echipei lui Nico), urmaţi de Toto", a scris Rosberg pe Facebook.

Pilotul german Nico Rosberg a devenit duminica trecută noul campion mondial al Formulei 1, după ce s-a clasat pe locul doi în Marele Premiu de la Abu Dhabi, ultima cursă a anului. Cu nouă victorii de circuit în acest an, Nico Rosberg a obţinut primul titlu de campion mondial din carieră.

Miercuri, Nico Rosberg a declarat că are o colaborare dificilă cu coechipierul său, Lewis Hamilton, dar faptul că se cunosc din copilărie îi ajută să treacă peste momentele tensionate.

''Colaborarea noastră va fi mereu una dificilă. Noi suntem mereu rivali, dar faptul că ne cunoaștem din copilărie, asta ne ajută să trecem peste momentele tensionate'', a spus Rosberg într-o conferință de presă.