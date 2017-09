Când a deschis DNA dosarul Belina

Șefa DNA, Laura Codruța Koveși a declarat la Europa FM că Dosarul Belina, în care sunt vicepremierul Shevil Shhaideh și ministrul delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumb, este din luna mai a acestui an și nu din 2014, așa cum a apărut în spațiul public.

„DNA își face treaba. Dosarul e într-o etapă intermediară. Persoanele cercetate în dosar au dreptul să aducă probe în favoarea lor. În ultimii ani am tot anchetat miniștrii. Pentru noi nu e o noutate. Am tot anchetat miniștri. Însă, s-a creat o confuzie: dosarul nu e din 2014. Ci în luna mai 2017. In 4-5 luni, am făcut primele acte și cercetări. Au mai apărut informații în presă în 2014. Noi ne putem sesiza din presă. Dar nu însemană neapărat că ce scrie în presă e și adevărat. Dar noi putem să verificăm. Noi nu urmărim Hotărârile de Guvern. Dar când apar informații că e ceva în neregulă cu o hotărâre de Guvern, noi ne sesizăm din oficiu”, a spus Kovesi.