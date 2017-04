Când Capitala clipește cu ochii-n reflectoare

Timp de 4 zile, artiști din 9 țări își prezintă pe traseul din centrul Capitalei lucrările de artă executate în lumină. Fascicule și proiectoare, dispozitive spectaculoase și imagini neașteptate vor da viață fațadelor unor clădiri emblematice din București.

Nu mai puțin de 22 de instalații de artă acoperă 7000 mp de expoziție la cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional al Luminii – Spotlight, care debutează în această seară, de la ora 20.30, în Piața „George Enescu“, cu Phoenix Fire Dancers – un spectacol de lumină al companiei austriece Phoenix: „«Illuminaire» este, fără îndoială, cel mai spectaculos show de lumini. Spectacolul de lasere, proiecții, acrobații, dans este completat de tobe live și de cele mai spectaculoase numere de circ“, promit organizatorii.

Spațiu expozițional gigant

Festivalul Internațional al Luminii – Spotlight revine între 20 și 23 aprilie, cu o nouă ediție ce reinterpretează peisajul urban bucureștean prin intermediul artei digitale și multimedia, se arată într-un comunicat de presă. În fiecare zi de festival, de la 20.30 la 23.00, Calea Victoriei devine pietonală între Muzeul Național de Artă al României și Splaiul Independenței. Cele mai bine de 20 de instalații, proiecții și sesiuni de video mapping transformă zona într-un gigant spațiu expozițional.

Evenimentul a avut peste 200.000 de participanți în 2016, iar anul acesta vine cu câteva noutăți. În 2017, Art Safari este prezent la Festivalul Internațional al Luminii de la București cu reproduceri după Ștefan Luchian, ce vor putea fi admirate pe clădirea Grand Hôtel du Boulevard.

Premiere și îmbogățiri

O altă premieră o reprezintă cei de la MotionLab, nominalizați anul trecut în competiția celui mai mare festival al luminii din lume, The Circle of Light Festival. Mobius Gallery va expune o instalație de artă în Piața Națiunile Unite, iar muzicianul și artistul vizual Tom Brânduș este inclus în festival cu două instalații multimedia, create de Sylenz Media. Vor fi prezentate lucrări semnate de artiști din Germania, Ungaria, Slovacia, Finlanda, Cehia, Polonia, Franța și Austria. Organizatorii promit că „nu lipsește deja celebrul video mapping pe Cercul Militar, un hotspot al primelor două ediții de festival“. Spotlight schimbă complet, și în acest an, fațada Hotelului Novotel, iar clădirea Loteriei Naționale de pe Calea Victoriei este pentru prima dată pusă în valoare printr-un video mapping tematic.