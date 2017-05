Caracatiţa procurorilor: Lascu, Lazăr, Kovesi au fost pe rînd şefi şi subalterni

Casarea „Dosarului Transgaz”, în care este implicat fratele Codruţei Kovesi, după ce surioara sa a avut grijă ca acest dosar să zacă ani de zile prin sertarele DNA, ar fi trebuit să genereze un scandal imens în spaţiul public. N-a fost însă aşa pentru că Laura Codruţa Kovesi este, din motive necunoscute, bijuteria coroanei, de care nimeni nu se poate atinge.

Vedem cu toţii, ştim bine adevărul, iar ei ne mint în faţă că abia dacă se cunosc! Este vorba despre acest clan format din procurorii Ioan Lascu, Augustin Lazăr şi Laura Codruţa Kovesi. În realitate, între aceştia au fost relaţii atît de bune, încît aşa se poate explica ieşirea surprinzătoare din spuma mării a acestei zeiţe a dreptăţii, pe numele ei Laura Codruţa Kovesi!

„Vinovat” de această manevră este şi Vasile Blaga, cel care, fiind prieten bun cu Ioan Lascu, a propus-o pe fosta baschetbalistă pentru funcţia de procuror general al României, deşi, conform declaraţiei lui Traian Băsescu, avea doar trei dosare rezolvate! Lucrurile sînt însă binecunoscute, presa prezentîndu-le deseori, chiar dacă factorii de decizie s-au făcut că plouă.

Ceea ce vă arătăm astăzi este reprezentarea grafică a relaţiilor dintre cei trei, care durează de mai bine de 12 ani. Facem acest lucru pentru că, în urma declaraţiilor tupeiste ale fostului şi actualului procuror general al României, Laura Codruţa Kovesi şi, respectiv, Augustin Lazăr, o parte a opiniei publice este tentată să creadă că aceşti trei procurori chiar nu se cunoşteau sau nu au avut nici un fel de relaţie anterioară numirii în funcţie a lui Augustin Lazăr, şeful actual al fostei sale şefe!

Să urmărim însă mai întîi declaraţiile acestora, urmînd apoi să constataţi singuri, dumneavoastră, cititorii, dacă cei trei mint sau spun adevărul despre relaţia lor.

Augustin Lazăr despre relaţia cu Ioan Lascu: „El aparţine unei generaţii de distinşi procurori care sunt la pensie acum, cu 10 ani mai mare ca generația mea. El e în altă localitate în care nu mergeam decât ocazional. De unde până unde o prietenie? Îl apreciez ca profesionist, am avut relaţii bune ca şi cu alţi procurori care au lucrat cu mine. Nu am lucrat împreună” (Digi 24, 12.10.2016).

Codruţa Kovesi despre relaţia cu Augustin Lazăr: „Nu am treabă cu niciun candidat. Aţi scris că suntem prieteni. Nu e aşa. N-am vorbit cu Lazăr din 2012. Am lucrat cu toţi cei 4 candidaţi în cei 20 de ani de carieră şi am doar relaţii profesionale cu colegii participanţi la procedură. Nici unul din candidaţi nu are relaţii personale cu membri ai familiei mele” (HotNews, aprilie 2016).

Iată acum şi reprezentarea grafică a carierei celor trei procurori în perioada 2005-2017, care ne ajută să vedem cum se suprapun perioadele în care unii se subordonau celorlalţi:

Sintetizînd, graficul ne arată următoarea încrengătură:

- Ioan Lascu, tatăl Codruţei Kovesi, a fost procuror şef al Parchetului de pe lîngă Judecătoria Mediaş în perioada 2005-2010, avîndu-l ca şef ierarhic pe Augustin Lazăr, care era procuror general al Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Alba Iulia. De asemenea, în perioada 2006-2010, şi fiica sa, Codruţa Kovesi, i-a fost şef ierarhic în calitate de procuror general al României.

- Augustin Lazăr a fost procuror general adjunct şi procuror general al Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Alba Iulia în perioada 2005-2016. Între 2005-2010 a fost şef ierarhic al lui Ioan Lascu, însă între 2006-2010 a fost în acelaşi timp şef ierarhic al lui Ioan Lascu, dar şi subaltern al Laurei Codruţa Kovesi, devenită procuror general al României. Între 2010-2013, Augustin Lazăr a rămas doar subalternul Codruţei Kovesi prin pensionarea tatălui acesteia. Din 2016, cînd devine el însuşi procuror general a României, Lazăr este şeful ierarhic al Codruţei Kovesi, care a fost numită şefa DNA.

- Laura Codruţa Kovesi a fost între 2005-2006 procuror şi şef DIICOT la Sibiu, avîndu-l ca şef ierarhic pe Augustin Lazăr. Între 2006-2010, ca procuror general al României, a fost şefa ierarhică atît a tatălui său, cît şi a lui Augustin Lazăr, rămînînd şefa celui din urmă pînă în anul 2013! Din 2016, Codruţa Kovesi îl are din nou ca şef ierarhic pe Augustin Lazăr, ea fiind şefa DNA, iar Lazăr devenind procuror general al României!

Pentru ca şi cei mai puţin familiarizaţi cu lumea justiţiei să înţeleagă ce se află în spatele acestei încrengături, precizăm că, în conformitate cu legea, parchetele sînt organizate pe lîngă instanţe. Astfel, Parchetul de pe lîngă Curtea de Apel din Alba Iulia, al cărui şef a fost Augustin Lazăr, are arondat Parchetul de pe lîngă Judecătoria Mediaş, al cărui şef era Ioan Lascu, tatăl Codruţei Kovesi:

Să vedem acum ce spune legea despre subordonarea procurorilor. Totul este prevăzut în Legea 92/1992 privind organizarea judecătorească, unde, la art. 32 şi art. 41, citim:

- Art. 32: „Conducătorul unui parchet este subordonat conducătorului parchetului ierarhic superior din aceeaşi circumscripţie teritorială. Procurorul ierarhic superior poate să îndeplinească oricare dintre atribuţiile procurorilor în subordine şi să suspende ori să infirme actele şi dispoziţiile acestora, dacă sînt contrare legii. Dispoziţiile procurorului ierarhic superior, date în conformitate cu legea, sînt obligatorii pentru procurorii în subordine”.

- Art. 41: „Prim-procurorii parchetelor curtilor de apel exercita direct sau prin procurori-inspectori controlul asupra parchetelor din circumscriptia lor”.

Nu există, deci, nici un dubiu în legătură cu subordonarea lui Ioan Lascu faţă de Augustin Lazăr, acest lucru fiind întărit şi de „REGULAMENTUL de ordine interioară al parchetelor”, unde, la art. 77, se precizează că:

„Procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel are următoarele atribuţii:

a) organizează, coordonează şi conduce activitatea parchetului de pe lângă curtea de apel şi a celorlalte parchete din circumscripţie..., răspunzând de îndeplinirea sarcinilor ce îi revin;

b) evaluează anual activitatea parchetelor din subordine şi prezintă un raport procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

c) exercită controlul asupra procurorilor de la parchetele din subordine, direct sau prin procurori anume desemnaţi”.

Aşadar, întreaga activitate a lui Ioan Lascu la Parchetul de pe lîngă judecătoria Mediaş era organizată, coordonată şi condusă de Augustin Lazăr care îl şi controla pe tatăl Codruţei Kovesi!

La fel stau lucrurile şi în cazul Laurei Codruţa Kovesi care, în perioada 2006-2013 controla, coordona şi conducea activitatea lui Augustin Lazăr, al cărui şef ierarhic a fost! Şi tot la fel ar trebui să facă acum Augustin Lazăr, cînd lucruile s-au inversat, adică el a devenit, cel puţin formal, şeful ierarhic al Codruţei Kovesi!

Cu alte cuvinte, atunci cînd spun că abia dacă se cunosc, Ioan Lascu, Augustin Lazăr şi Codruţa Kovesi încearcă să ne arunce tuturor praf în ochi. Ca principiu, chiar şi pe vremea dictaturii comuniste se evitau astfel de numiri în clan, cînd oamenii care au avut relaţii de subordonare timp de ani de zile erau în situaţia de a deveni şefii foştilor lor şefi. Motivul era foarte simplu: fie că relaţiile anterioare erau de duşmănie şi puteau să provoace răzbunări nedorite, fie că, din contră, aceste relaţii erau de prea strînsă prietenie şi puteau provoca acţiuni de tip „clan”, greu de controlat ulterior.

În privinţa Laurei Codruţa Kovesi, semnele de întrebare sînt numeroase şi se regăsesc pe diferite paliere:

- Dosarul Transgaz, în care este implicat fratele său, Eduard Lascu, a fost deschis în 2014 şi a stat ani de zile în sertarele DNA, fiind clasat în decembrie 2016, o parte fiind disjunsă şi trimisă spre reanchetare la Parchetul de pe lîngă judecătoria Mediaş, adică exact acolo unde şef a fost decenii întregi chiar tatăl Codruţei şi al fratelui său, Eduard Lascu!

- Tergiversarea dosarului RC&RDS-Dumitru Dragomir, cu suspiciunea că la firma de cablu a lucrat fostul său soţ şi lucrează în prezent actualul său iubit, ambii avînd funcţii de conducere.

- În vie la Sebastian Ghiţă - este una dintre problemele la care Kovesi încă nu a răspuns. A fost sau a minţit cînd lua peste picior în faţa presei acest episod? Ce relaţie avea atunci cu Sebastian Ghiţă: una profesională sau una privată?

- La K1, K2 sau T14, unde se întîlnea cu Sebastian Ghiţă, ce rol avea, ştiindu-se că aceste locaţii erau case conspirative ale SRI?

- Ce relaţie a avut cu Darren White, şeful Secret Service-ului american?

- Cum a ajuns în casa lui Gabriel Oprea, din moment ce gazda spune că nu a invitat-o? Şi de ce nu răspunde direct la întrebările: a fost sau nu în seara de 6/7 decembrie 2009 la acea „cină electorală” şi ce căuta acolo?

S-au adunat atîtea probleme în jurul Codruţei Kovesi, încît păstrarea ei în funcţia de şefă a DNA a devenit o vulnerabilitate a întregului sistem judiciar şi nu numai, motiv pentru care CSM ar trebui să nu mai amîne autosesizarea în privinţa Codruţei Kovesi.