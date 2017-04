Care sunt riscurile bulversării sistemului de impozitare

Noua filosofie fiscală a PSD comportă multe semne de întrebare și îngrijorări, de la dispariția celui mai simplu sistem, bazat pe cota unică și reținerea la sursă a impozitelor, până la gestionarea unui proces mult mai complicat decât cel actual.

De asemenea, nu știm de unde vor fi scoși cei 35.000 de consultanți fiscali sau cum va fi acoperită gaura de la buget de 28 de miliarde de lei din 2018. În plus, această nouă idee a PSD va duce la o albire a banilor negri printr-o amnistie fiscală mascată.

PSD intenționează ca de la începutul anului viitor să dispară cota unică de 16% și să adopte cota de 10% pentru veniturile de peste 2.000 de lei pe lună și 0% pentru cele de până în 2.000 de lei. De asemenea, va fi impozitată gospodăria, adică o asociere între mai mulți indivizi, care pot fi rude sau nu și care stau la aceeași adresă sau nu. Plata impozitului către stat va comporta schimbări majore, în sensul că nu se vor mai reține banii la sursă, adică nu îi va plăti angajatorul, ci fiecare gospodărie, prin reprezentantul ei, va plăti anual sau de două ori la Fisc, prin consultantul fiscal. Draftul de proiect de lege prezentat zilele trecute de către Ministerul Finanțelor ascunde aspecte care vor duce la o amnistie fiscală, prin faptul că sumele a căror origine nu este clară vor fi impozitate cu 16%. Or, originea aceasta neclară ar putea fi chiar banii proveniți și apoi dosiți din diverse operațiuni financiare ilegale: evaziune, șpagă, privatizări dubioase etc.

Cotidianul vă prezintă care sunt în acest moment marile semne de întrebare și riscuri cu care vine această nouă lege a PSD.

5.502 consultanţi fiscali are România în acest moment. Dintre aceştia, activi sunt exact 4.135.

Dispare cel mai simplificat mod de impozitare

În acest moment, majoritatea românilor nu au grija plății impozitului de 16% pentru că se reține de către angajator și ulterior este vărsat la buget de către acesta. Prin noua gândire, PSD preia o modă existentă în state occidentale, și anume nereținerea la sursă și plata de către contribuabil a impozitului. Mai exact, românul trebuie să se învețe să strângă bani, ca să aibă ce plăti anual sau de două ori pe an la buget.

Educația redusă a populației în ceea ce privește fiscalitatea

Plata impozitului prin reținerea la sursă a ferit milioane de români de obligația de a da nas în nas cu Fiscul. Prin noul sistem de impozitare a venitului global, toți aceștia vor afla cum este să completezi diverse declarații de venit, să strângi facturi, să calculezi deduceri cu nemiluita și să scapi orice leu de la impozitare. În felul acesta, va apărea o doză mare de neîncredere în relația autoritate fiscală – contribuabil. În plus, va crește tentația de evaziune. „Este bine știut și din practică și din teorie că cel mai eficient mod de colectare a taxelor este reținerea la sursă. În momentul în care plătești contribuabilului tot venitul, fără să-i reții impozitul pe venit, el va trebui să facă declarații și să plătească abia peste un an. Lucrurile se complică foarte tare, iar riscul de a nu se colecta acele sume crește“, a declarat, pentru Cotidianul, Ionuț Dumitru, șeful Consiliului Fiscal. Este de văzut cum un consultant fiscal va reuși să explice în limbajul oricui despre sistemul de deductibiliate, spre exemplu.

Problema consultanților fiscali

PSD dorește ca până la finele anului să angajeze 35.000 de consultanți fiscali care vor fi plătiți cu 10.000 de lei lunar pentru a-i ajuta pe toți contribuabilii în ceea ce privește noul sistem de impozitare. În plus, aceștia vor putea oferi soluții de optimizare fiscală, prin diverse plasamente la bursă, în fonduri mutuale etc. „El vă va asista în permanență, precum medicul de familie. Deci veți avea telefonului lui, veți avea contactele lui. Ori de câte ori simțiți nevoia să-i puneți o întrebare, îl veți putea apela“, a declarat ministrul Finanțelor, Viorel Ștefan. În acest moment, România are 5.502 consultanţi fiscali. Dintre aceştia, activi sunt exact 4.135. Condițiile puse de Camera Consultanţilor Fiscali pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal nu sunt însă chiar la îndemâna oricui. Persoanele fizice trebuie să promoveze un examen care se organizează de Cameră în baza unui regulament aprobat de Consiliul Superior şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I.

Condiții pentru consultanții fiscali

În vederea înscrierii la examen, candidații persoane fizice sunt obligaţi să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic; să aibă o experienţă profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activităţi: elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale; administrare fiscală; elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile; activitate financiar-contabilă; activitate didactică universitară în domeniul finanţelor publice, fiscalitate, politici fiscale şi bugetare, contabilitate financiară, finanţele instituţiilor publice; activitate de consultant fiscal asistent; să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

Statul își dă cu stângul în dreptul. O parte dintre consultanții fiscali căutați de PSD vor proveni din armata ANAF-ului. Acum, Fiscul are în jur de 25.000 de angajați, fiind cel mai mare angajator din țară, cu excepția structurilor miliare. Practic, aceia care vor schimba obiectul de activitate vor trece de la colectarea taxelor la consilierea contribuabilului pentru a plăti cât mai puțin la stat.

„Consultantul fiscal vă va asista în permanență, precum medicul de familie. Deci veți avea telefonului lui, veți avea contactele lui. Ori de câte ori simțiți nevoia să-i puneți o întrebare, îl veți putea apela.“ Viorel Ștefan, ministrul Finanțelor

Sistem informatic cu probleme

Conducerea ANAF, numită la începutul acestui an, a constatat că din anii 2012-2013 au încetat investițiile importante în infrastructură (hardware, software, infrastructură fizică suport), în pofida recomandărilor ferme din Acordul de Împrumut dintre România și BIRD (Legea 212/2013) destinat Proiectului de Modernizare a Administrației Fiscale. Potrivit acestui Proiect, România s-a angajat la momentul împrumutului că va asigura continuitatea funcționării în bune condiții a sistemului informatic existent, până la achiziționarea unui nou sistem informatic de administrare a veniturilor (RMS Cots). În acest moment, nu există la nivelul ANAF niciun contract în derulare pentru întreținerea infrastructurii hardware, software și de comunicații. Consecințele acestei stări de fapt sunt deosebit de grave, mai ales în perioadele de vârf de activitate (cele din jurul datelor de depunere a declarațiilor fiscale și de plăți a impozitelor), deoarece provoacă sincope în funcționarea sistemului informatic. Aceste sincope pot genera oprirea parțială sau totală a unor activități fundamentale ale ANAF, sau chiar pierderi de date din sistem. De asemenea, defectarea serverelor sau a componentelor de comunicații din teritoriu implică alte riscuri de blocare a activității, susține președintele ANAF, Bogdan-Nicolae Stan. Fostul șef al ANAF Gelu Diaconu spune că SIAC (Sistemul Informatic de Administrare a Creanțelor) a eșuat, investițiile în ITC sunt sistate, aplicația GOTICA aferentă persoanelor fizice este învechită și funcționează sincopat, gradul de „încărcare“ a serverelor este de peste 90%. „Credeți că introducerea în prelucrare a unui număr suplimentar de 7-8 milioane de declarații, cu date complicate în raport cu numărul/natura deducerilor, într-un sistem care este în pragul colapsării, este posibilă?“, se întreabă Diaconu. „Toată lumea a reţinut ce a declarat şeful Fiscului în luna februarie, că sistemul stă să crape, că e la limită, dar nimeni nu a reţinut şi afirmaţia de ce s-a ajuns în situaţia aceasta. Pentru că din luna septembrie a anului trecut sistemul informatic nu a mai avut mentenanţă. A funcţionat fără contract de mentenanţă. Deci nu se poate. Orice sistem fără mentenanţă e o problemă de timp când dă sincope. S-a intervenit, s-a securizat, nu avem nicio emoţie astăzi în legătură cu modul în care funcţionează sistemul informatic al ANAF-ului“, a declarat în replică ministrul de Finanțe.

Impact major asupra bugetului de stat

Impactul noii gândiri fiscale asupra bugetului va fi major, susține Ionuț Dumitru. „Impactul este major din toate punctele de vedere, adică plecând de la modul în care va fi administrată colectarea taxelor, care va deveni mult mai complexă decât în momentul de față, mergând până la un impact bugetar care este major, în cazul în care cotele scad de la 16% până la 10% și chiar 0%. Impactul bugetar major este și din faptul că impozitele mici la salarii și la alte forme de venit nu se vor mai opri la sursă, ci vor fi declarate și plătite anul viitor“, a spus Dumitru. Practic, în 2018 statul nu va mai încasa 28 de miliarde de lei din impozitul pe venit, TVA ar trebui să scadă de la 19% la 18%, cota unică va dispărea și va fi înlocuită cu cota de 10% sau de 0%. În plus, în 2018 vor intra în vigoare mai multe creșteri de salarii și pensii prevăzute în programul de guvernare al PSD. Asta înseamnă o presiune mai mare pe buget și Guvernul trebuie să găsească noi surse de venit. Una dintre aceste surse este găsită la autoritățile locale, prin eliminarea unor excepții de la plata taxelor pe proprietate. În acest moment, acestea nu plătesc impozite pe clădirile și terenurile pe care le au în dotare, dar cu noua revoluție fiscală, ele ar putea fi obligate să o facă.

Risc de scădere a salariilor

„Modificăm sarcina fiscală a obligaţiilor privind contribuţiile sociale datorate de angajat şi angajator, în sensul preluării în totalitate de către angajat. De asemenea, se va modifica modul de stabilire a CAS şi CASS în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente. Respectiv CAS-ul se va plăti fie la bugetul asigurărilor sociale de stat, fie la fondurile de pensii private, baza de calcul fiind cel puţin egală salariului minim pe economie. CASS-ul se va plăti la nivelul salariului minim pe economie, indiferent de numărul de activităţi desfăşurate“, a spus Ștefan. De la 1 ianuarie 2018, contribuţiile sociale vor fi de 35%, reduse de la 39,25%, şi vor fi datorate exclusiv de angajat. Numai că, pentru a fi cu adevărat utile simplificarea birocrației și ajutorul dat angajatorilor, trecerea ar trebui să se facă concomitent cu majorarea salariilor angajaților cu diferența respectivă, pentru a evita ca salariile acestora să scadă sau să nu se trezească ulterior cu datorii la Fisc.

„Credeți că introducerea în prelucrare a unui număr suplimentar de 7-8 milioane de declarații, cu date complicate în raport cu numărul/natura deducerilor, într-un sistem care este în pragul colapsării, este posibilă?“ Gelu Diaconu, fost șef al ANAF

Unii vor plăti mai mult

Proprietarii de apartamente care obțin bani din închirierea acestora și cei de terenuri agricole care le dau în arendă vor fi taxați suplimentar din 2018, conform draftului de modificare a Codului fiscal, care se află în prezent în dezbatere publică. Majorarea survine în urma scăderii cotei forfetare (adică procentajul de cheltuieli care se deduce din venit, astfel încât impozitul se aplică asupra venitului impozabil din care s-a scăzut în prealabil această cotă) de la 40%, cât este acum, la 20%.

Apar semnale negative din exterior

Agenţia americană de evaluare financiară Moody’s a reconfirmat calificativul Baa3 pentru datoria pe termen lung şi cel de P-3 pentru datoria pe termen scurt a României, modificând însă perspectiva de la „pozitivă“ la „stabilă“. Principalul motiv pentru schimbarea perspectivei de rating la stabil de la pozitiv este, potrivit anunţului Moody’s, politica fiscală expansionistă a României, care a condus la o creştere substanţială a deficitului fiscal şi care se preconizează că va duce şi la o creştere a datoriei publice ca proporţie din PIB. Cel de-al doilea motiv este prociclicitatea politicii macroeconomice – o creştere rapidă a salariilor, însoţită de o deteriorare a competitivităţii preţurilor şi de o creştere a deficitului de cont curent.

35.000 de consultanți fiscali, plătiți cu 10.000 de lei lunar, dorește PSD să angajeze până la sfârșitul anului, pentru a-i ajuta pe toți contribuabilii în ceea ce privește noul sistem de impozitare.

Amnistie fiscală mascată

Articolul 117 din draftul de modificare a Codului fiscal, document pus în dezbatere de Ministerul Finanțelor, stipulează că „orice venituri constatate de organele fiscale, în condiţiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată, se impun cu o cotă de 16% aplicată asupra bazei impozabile ajustate“. În felul acesta, PSD le permite tuturor infractorilor să-și albească banii cu o impozitare de doar 16%. Adică, dacă ai devalizat o întreprindere, ai luat mită pentru diverse favoruri, ai furat statul într-o formă sau alta și urma banilor s-a pierdut, poți intra în legalitate agățându-te de acest articol. Ba, mai mult, poți scăpa absolut neatins dacă banii sunt donați sau sunt primiți cu titlu de moștenire. Articolul 62 din același draft arată, la litera e), că „sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare şi aur financiar, primite cu titlu de moştenire ori donaţie“ sunt neimpozabile. Astfel, dacă lași sau donezi copiilor, nepoților sau oricui dorești averea furată, impozitul este 0%. Asta se traduce în două cuvinte: amnistie fiscală!

Asocierea dăunează la buzunar

Modificările la Codul fiscal pe care PSD intenționează să le propună și să le aplice de anul viitor, prin introducerea impozitului pe venitul global, descurajează asocierea într-o gospodărie a mai multor indivizi care au venituri din salarii și care nu au copii. Să luăm exemplul unor persoane care încasează un salariu mediu brut pe economie de 3.131 lei. Netul este de 2.196 de lei, iar impozitul de 16% este de 418 lei. Conform noii filosofii fiscale, de reducere a ratei de impozitare până la 10% pentru câștigurile mai mari de 2.000 de lei, o gospodărie cu un singur membru care are un salariu mediu brut pe economie va câștiga în plus, prin aplicarea noii formule de calcul, 4.279,2 lei. Această persoană va plăti un impozit anual de 736,8 lei, față de 5.016 lei, cât e acum. Dacă două persoane cu salariu mediu pe economie se asociază într-o gospodărie, atunci această asociere va trebui să plătească Fiscului, în fiecare an, 2.673,6 lei, adică 1.336,8 lei fiecare. Suma ar fi fost mai mare dacă acești indivizi mergeau pe cont propriu. Suma crește cu cât numărul de persoane adulte, salariate, se asociază într-o gospodărie. La trei persoane, fiecăreia îi revine o parte de 1.536,8 lei impozit de plătit anual, iar la 4 persoane – 1.636,8 lei pentru fiecare. Evident, aceste sume sunt mult mai mici decât plătesc azi, dar esența legii gândite de PSD, aceea de asociere, nu este productivă.