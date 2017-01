Care vor fi primele modificări ale Codului Fiscal

Șeful Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a convocat joi, 5 ianuarie, o ședință extraordinară a celei de-a doua camere a Parlamentului pentru a aduce o serie de modificări la Codul Fiscal, cea mai importantă dintre ele fiind eliminarea impozitului pe venit și a contribuției de asigurare de sănătate de 5,5% pentru pensiile de sub 2.000 de lei. Secretarul Camerei, Marcel Ciolacu, PSD, a anunţat că pe 4 ianuarie Comisia de buget va lua în dezbatere proiectul de modificare a Codului Fiscal, urmând ca joi, 5 ianuarie, plenul Camerei Deputaţilor să dea votul final. "Am avut primul punct pe ordinea de zi o scrisoare din partea domnului Liviu Dragnea privind convocarea în sesiune extraordinară pentru data de 5 ianuarie, cu ordinea de zi: modificarea Codului Fiscal, a PLX 335 privind modificarea OUG 227", a declarat Marcel Ciolacu, la finalul şedinţei Biroului Permanent. "Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stablit pentru anul fiscal respectiv. Contribuţia se suportă de la bugetul de stat", se spune în proiectul de lege pentru modificarea Codului Fiscal.

Proiectul de lege se referă şi la persoanele fizice preluate în plată de către Casa Naţională de Pensii Publice. În acest caz, "baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale", iar "contribuţia se suportă de la bugetul de stat".

Proiectul de lege pentru modificarea Codului Fiscal a fost adoptat de Senat în septembrie 2016, iar Camera Deputaţilor este for decizional. Proiectul prevedea intrarea în vigoare a modificărilor legislative de la 1 ianuarie 2017.

Conform Profit.ro, care citează surse oficiale, noul Cabinet Grindeanu, va anula obligativitatea CASS de 5,5% pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, investiții (dividende, dobânzi), precum și din alte surse, dacă mai realizează și venituri din salarii, pensii sau venituri din activităti independente. Această obligativitate a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017. Aceleași surse citate de Profit.ro susțin că va fi eliminat și plafonul maxim al bazei lunare de calcul a CASS, care fusese introdus tot de la 1 ianuarie. Astfel, baza lunară de calcul asupra căreia este aplicată cota individuală de contribuție nu poate fi mai mare decât echivalentul a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat.