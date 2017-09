Carmen Dan: Nu e în regulă ca DNA să facă recrutare

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, că Laura Codruţa Kovesi a cerut detaşarea la DNA pentru "anumiţi poliţişti indicaţi nominal", precizând că nu i se pare în regulă ca procurorul-şef DNA să facă "recrutare în interiorul instituţiei".

"Nu a fost solicitată prelungirea unor detaşări, ci solicitări de detaşare pentru anumiţi poliţişti indicaţi nominal. Nu cred că este în regulă ca DNA să solicite nominal pentru MAI, să facă recrutare, înţeleg, în interiorul instituţiei. Asta ca principiu. (...) În anul 2017, s-a solicitat de către DNA încetarea detaşării pentru opt poliţişti. Nu cred că se poate afirma că activitatea DNA este blocată pentru că nu aprobă ministrul de Interne detaşarea pentru alţi cinci poliţişti indicaţi nominal", a declarat Carmen Dan, la Antena 3.

Ministrul Afacerilor Interne a mai spus că deficitul de personal din instituţie este de 23.000 de oameni, dintre care 4.000 numai în Poliţia Română.

Reacţia ministrului de Interne vine după ce Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al DNA, a declarat că instituția se confruntă cu o problemă în ceea ce privește resursa umană, în special ofițerii de poliție, pentru care susține că a discutat cu ministrul Carmen Dan, însă până în acest moment nu au fost prelungite detașările.

"Avem peste 10.000 de dosare. Fiecare procuror are 70-80 de dosare și fiecare procuror e ajutat de doi polițiști. Unora dintre polițiști le expiră detașarea și am făcut cereri de prelungire. Am făcut pentru cinci polițiști și de obicei acestea se semnau după o săptămână. Avem cereri din august și nu am primit răspuns. Am avut o discuție cu doamna ministru. Înțeleg că au fost multe pensionări din sistem și trebuie să își prioritizeze activitatea. Nu cred că cinci oameni influențează activitatea Ministerului de Interne", a spus Laura Codruța Kovesi, la Europa FM.