Câștigătorul Australian Open

Tenismanul elvețian Roger Federer (17 ATP), a câştigat turneul Australian Open la simplu masculin, după ce l-a învins în finala de la Melbourne, duminică, pe spaniolul Rafael Nadal (9 WTA), scor 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3.

Federer a câștigat pentru a cincea oară Australian Open. Totodată, acesta este al optusprezecelea titlu de Grand Slam din cariera sa.

Meciul a durat 3 ore și 38 de minute.

"Vreau să-l felicit pe Rafa pentru revenire şi pentru turneul pe care l-a făcut. Nu cred că vreunul dintre noi am fi crezut acum 4-5 luni că vom juca din nou o finală de Grand Slam, dar iată-ne aici. Eu eram mulţumit şi dacă pierdeam. În tenis nu există remize, dar aş fi fost foarte bucuros să accept una şi să o împart cu Rafa. Chiar şi fără victorie, ar fi fost o revenire perfectă pentru mine. Vă mulţumesc tututor, pentru tot. Sper să ne revedem anul viitor. Dacă nu, am avut un drum foarte bun aici. Nu pot fi mai fericit pentru că am câştigat în această seară", a declarat Federer, la festivitatea de premiere.

"Te rog să joci în continuare, Rafa! Tenisul are nevoie de tine", a mai spus elvețianul.

La rândul său, Rafael Nadal a declarat, după finala de la Australian Open, pierdută, că îl felicită pe Roger Federer, el menţionând că este extraordinar felul în care joacă elveţianul deşi a avut o perioadă de şase luni de absenţă din circuit.