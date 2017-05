Cât ar putea costa Romatsa greva controlorilor de trafic

Greva de două ore a controlorilor de trafic ai Romatsa, regia de stat care se ocupă cu dirijarea traficului aerian din România, ar putea genera pierderi de 250.000 de euro pentru companie. Este posibil ca această sumă să fie mai mare dacă toți cei care au fost afectați de amânarea zborurilor, aeroporturi, companii aeriene sau pasageri, vor cere despăgubiri. Sindicatele din domeniul controlului de trafic aerian au făcut grevă de avertisment vineri, 12 mai, între orele 11.00 şi 13.00, invocând neîncheierea unui nou contract colectiv de muncă, deşi negocierile se poartă din februarie 2016. Doar o treime din zborurile programate pentru acest interval orar au fost asistate. Mai multe zboruri ale Tarom, Wizz Air şi Blue Air sunt afectate de greva angajaţilor Romatsa. Din datele disponibile pe site-ul aeroportului Otopeni, niciun zbor nu a fost încă anulat. Însă mai multe curse au înregistrat întârzieri de aproape două ore. Cele mai afectate au fost companiile Tarom, Wizz Air şi Blue Air. Zborul Tarom de la Bucureşti spre Londra a fost întârziat o oră jumătate. La fel și cursa spre Paris. Cele mai multe zboruri afectate sunt cele operate de compania Wizz Air spre Bari, Londra, Dortmund, Tenerife, Nuremberg şi Perugia. Blue Air a înregistrat întârzieri pentru cursele de Roma și Bologna. Întârzieri s-au înregistrat şi pentru zborurile de pe celelalte aeroporturi din România.

Romatsa are 1.500 de controlori de trafic care dirijează aproximativ 3.000 de avioane din 16 turnuri de control. Purtătorul de cuvânt al Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian (ATSR), Alecu Florin Diaconu, a declarat pentru News.ro că salariații Romatsa au 50 de solicitări, dar acestea nu pot fi rezolvate din cauză că regia, deținută de Ministerul Transporturilor, nu are Consiliu de Administraţie şi nici o conducere stabilă.”Sunt probleme în ceea ce priveşte numărul angajaţilor, suntem deficitari cu personalul operativ, ar fi nevoie să se angajeze circa 90 de controlori de trafic aerian. În plus, de doi ani nu avem conducere stabilă, de la greva anterioară. Nu avem nici Consiliu de Administraţie, care să ia decizii”, a spus Diaconu. Conform acestuia, din 2015 nu s-au mai majorat salariile. ”Din 2015 nu am beneficiat de o majorare de salarii, ar trebui ca acestea să crească măcar cu inflaţia. Subliniez că noi nu luăm bani de la bugetul de stat, ci din serviciile pe care le oferă regia”, a adăugat Diaconu.

Reprezentanţii regiei au declarat vineri, pentru News.ro, că vor fi continuate negocierile cu sindicatele, pentru a găsi soluţii de rezolvare a problemelor. Romatsa este regia cu cele mai mari salarii din România. Conform bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2016, salariul mediu lunar brut, fără a lua în calcul bonusurile, este de 21.430 lei (aproape 5.000 euro) în acest an.