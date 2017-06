Cât le mai costă pe gravide asistența medicală gratuită

Într-o țară în care natalitatea este pe minus de mai bine de 25 de ani, în care ne întrebăm cine ne va plăti pensiile la bătrânețe și cine va mai clădi ceva când noi nu vom mai fi, copiii nu sunt văzuți nici acum de către statul român ca investiții sigure în viitor.

O familie care își dorește copii face calcule pe hârtie să vadă cât o costă să-i aducă pe lume. Și de multe ori se răzgândește. Deși legea spune că femeile gravide, indiferent dacă muncesc sau nu, beneficiază de asistență medicală gratuită, în realitate lucrurile stau altfel.

De la testul de sarcină și până la nașterea copilului, mama are nevoie de controale la medici specialiști, analize de sânge, teste, medicamente, ecografii. O parte din acestea sunt suportate de asigurările de sănătate, altele trebuie plătite de viitorii părinți.

Analize, teste, controale medicale

La ecografiile morfo-fetale 3D și 4D apelează astăzi aproximativ 70% din femeile însărcinate. Este nevoie de două-trei astfel de screeninguri pe parcursul sarcinii, iar costurile sunt suportate în întregime de paciente. Asigurările de sănătate nu le acoperă nici măcar parțial, deși utilitatea lor este evidentă. Pot fi depistate înainte de naștere anomaliile fetale ale inimii, feței, membrelor, deficiențele de tub neural. „Sunt monitorizate sarcina, evoluția fătului, structura placentei și a lichidului amniotic. Problemele în faza incipientă pot fi depistate tot cu ajutorul ecografiilor, care dau un prim indiciu în cazul în care este nevoie de analize suplimentare. Sunt cele mai importante ecografii din sarcină“, spunea dr. Andreas Vythoulkas, specialist în obstetrică-ginecologie și membru al Federației de Medicină Fetală din Londra.

În cazul în care ecografiile morfologice arată un risc ridicat ca fătul să aibă o problemă gravă de sănătate, este necesară amniocenteza, o procedură prin care este prelevat lichid amniotic ce va fi supus testelor de laborator. O astfel de analiză costă circa 2.000 de lei și este recomandată îndeosebi mamelor trecute de 35 de ani. Plata unei astfel de intervenții trebuie suportată tot de viitorii părinți, cu toate că au contribuit mulți ani la sistemul asigurărilor de sănătate.

10.030 de lei costă urmărirea sarcinii și nașterea într-o clinică privată și 4.220 de lei - într-o maternitate de stat, conform unui calcul realizat de www.wall-street.ro

Nașterea - între stat și privat

Teoretic, nașterea într-o maternitate de stat este gratuită. Cu toate acestea este deja tradițional ca femeia gravidă să-și pregătească din timp bagajul înainte de internare. Sunt liste întregi care circulă pe Internet cu lucrurile necesare pentru naștere. De la chitul epidural și medicamente până la săpun și hârtie igienică. La acestea se adaugă atențiile pentru medici și asistente.

În spitalele private, lucrurile stau altfel. Viitoarea mamă poate merge pur și simplu să nască fără grija că și-a uitat ceva acasă. Este însă un confort care costă. Sunt oferte cu abonamente de sănătate care includ controalele medicale, analizele, testele din timpul sarcinii. Pentru naștere sunt pachete al căror preț și servicii oferite diferă în funcție de condițiile de internare și de felul nașterii: naturală ori prin cezariană, aceasta din urmă fiind mai scumpă. Serviciile medicale private au de multe ori deduceri importante pentru viitoarele mame care își plătesc și asigurările de sănătate la stat.

„Am plătit 1.000 de euro într-o clinică privată pentru naștere prin cezariană. Mi-au făcut reducere fiindcă am adus adeverință de la locul de muncă. Nu am vrut să am parte de nepăsarea dintr-un spital de stat. În experiența asta, deja destul de dureroasă fizic, nu vreau să se comporte medicii și asistentele ca și când aş fi vinovată că mi-am dorit un copil. Din cauza asta am ales să plătesc“, ne-a spus Cristina Militaru, mama unei fetițe de 3 luni.

Majoritatea familiilor din România nu-și permit însă servicii medicale particulare, iar asigurările publice de sănătate acoperă doar parțial cheltuielile.

Propunere realistă sau măsură populistă? Gabriela Firea vrea să dea 2.500 de lei pentru fiecare nou-născut

În ședința din 8 iunie, Consiliul General al Primăriei Capitalei va dezbate un proiect prin care să se acorde un stimulent financiar în valoare de 2.500 de lei pentru fiecare nou-născut. Banii ar proveni din fondurile DGASMB și ar urma să fie acordați numai familiilor care locuiesc în București și ai căror copii se nasc într-un spital care aparține municipalității.