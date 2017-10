Cătălina Ponor ratează prezenţa în finalele CM de la Montreal

Gimnasta Cătălina Ponor a ratat, joi, prezenţa în finalele la sol şi bârnă la Campionatele Mondiale de la Montreal şi a confirmat, într-un mesaj publicat pe reţelele de socializare, că se retrage din activitate.

Ponor a terminat calificările la sol pe locul 14, cu nota 13.266, după ce tripla campioană olimpică s-a situat pe locul 26, la bârnă, cu nota 12.233. Nici Ioana Crişan nu a obţinut accederea în finala la individual-compus, iar Larisa Iordache nu a mai concurat din cauza unei grave accidentări, ruptură de tendon ahilian. România va avea o singură prezenţă în ultimul act, pe Marian Drăgulescu la sărituri.

Ponor (30 de ani) a anunţat că a problemele de sănătate şi vârsta au determinat-o să se retragă din activitate.

"Nu a fost o zi aşa cum mi-am dorit, dar sunt mulţumită de tot ce am realizat până acum. 23 de medalii europene, mondiale şi olimpice, 26 de ani dedicaţi gimnasticii ca sportivă cu două momente de neuitat. 1. Olimpiada de la Atena, unde am realizat mai mult decât am visat. 2. Campionatele Europene de la Cluj, unde am trăit nişte momente unice. Atât frumoase, în faţa publicului, cât şi mai puţin plăcute, cu doar o zi înaintea finale de la bârnă.

Sunt mândră de tot ce am realizat şi tot ce am sacrificat pentru acest sport pe care l-am iubit şi îl iubesc în continuare, cu bune, cu rele, cu suişuri şi coborâşuri. Îmi este greu să mă despart de ceva ce am făcut cu pasiune, dăruire, devotament, dar la un moment dat, toate se opresc. Din cauza sănătăţii, care se cam joacă cu mine, şi din cauza vârstei la care am ajuns, am decis să spun stop! Îmi voi termina anul cu concursurile mici care au mai rămas şi demonstraţiile deja planificate, după care, din decembrie, voi urma alt curs al vieţii, tot pe lângă sport, dart altfel, în ideea de a ajuta în continuare gimnastica", a notat Ponor, pe pagina sa de Facebook.

Cătălina Ponor s-a născut pe 20 august 1987, la Constanţa şi a participat la două ediţii ale Jocurilor Olimpice: Atena 2004 şi Londra 2012. La JO 2004 a reuşit câştige trei medalii de aur: pe echipe, la bârnă şi la sol. De la Londra, Ponor s-a întors cu argintul la sol şi bronzul pe echipe.

Are în palmares şi 13 tituluri europene - ultimul chiar în acest an, la Cluj - dar niciunul mondial. La Rio 2016, a fost purtătoarea drapelului României la deschiderea Jocurilor Olimpice. Cătălina Ponor este una dintre cele mai mari gimnaste din istoria României.