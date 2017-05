Câți români au plecat de fapt din țară

Institutul Naţional de Statistică estimează că populaţia României a scăzut cu două milioane în ultimii zece ani ca urmare a emigraţiei, susține Ilie Dumitrescu, director cabinet preşedinte, Institutul Naţional de Statistică, prezent la conferinţa "Romania and OECD, present and future projections".

"În domeniul populaţie fiecare are cifra lui. Se vorbeşte în momentul de faţă că România are o emigraţie şi prin urmare o reducere a populaţiei de 3 - 3,5 - 4 - 5 milioane, pe când Institutul Naţional de Statistică pe baza recensământului şi a calculelor pe care le face are doar două milioane. Populaţia României o măsurăm prin doi indicatori şi anume: populaţia rezidentă pentru comparaţiile internaţionale şi populaţia după domiciliu sau după domiciliu permanent, ceea ce înseamnă populaţia in extenso. Noi credem că este un ecart de circa două milioane în prezent. Prin urmare 22 de milioane după dimicilul permanent, faţă de 20 de milioane populaţia rezidentă", a spus Dumitescu în cadrul conferinței "Romania and OECD, present and future projections". Potrivit acestuia, emigraţia românească este una pentru muncă şi a precizat că INS nu are date cu privire la statutul celor plecaţi, dar are în vedere soluţii pentru a putea cunoaşte statutul acestora.

Declinul demografic înregistrat în România a fost de 66.718 locuitori pe întreg anul 2016 şi deja peste 30.800 de persoane în primele trei luni ale acestui an.

România este una din țările cu cea mai înaltă rată a declinului demografic, conform unui raport al Organizației Națiunilor Unite. Un raport lansat recent arată că țara noastră ocupă locul al 18-lea într-un top unde află alături de state precum Siria, Moldova, Puerto Rico, Micronesia, Samoa Americană, Saint Pierre and Miquelon, Insulele Cook dar și Bulgaria, Estonia, Ucraina, Letonia, Muntenegru, Africa de Sud, Serbia, Lituania, Slovenia sau Ungaria. Aceste țări se confruntă și se vor confrunta cu scăderea natalității, cu exodul de populație către alte orizonturi. Astfel se face că anumite state din lume vor fi martorele unor explozii demografice, fapt ce declanșează îngrijorări legate de asimilarea treptată a resurselor naturale (hrană, locuințe, locuri de muncă, spațiul fizic etc). De altfel, raportul ONU arată că populația lumii va ajunge la 9,7 miliarde de oameni înainte de 20150 și la 11,5 milarde până în 2100. Scăderea bruscă a populației ridică probleme în ceea ce privește stabilitatea economică, armonia comună, identitatea global. La noi, cele mai grave probleme se vor ivi în educație, piața muncii și în sistemul de pensii. Ritmul scăderii demografice va duce în câțiva ani la desfiinţarea mai multor posturi de profesori/învăţători, iar populaţia în vârstă de muncă se va diminua şi ea. Asta înseamnă că va pune o mare presiune asupra fiscalității, contribuțiile vor fi mai puține și statul va trebui să acopere tot mai multe pensii.