Caz incredibil la Bac

Un absolvent de liceu din Iaşi a primit nota 3,70 la Istorie, la examenul de Bacalaureat, iar în urma reevaluării lucrării, nota finală a fost 10, transmite corespondentul Mediafax.

Inițial, elevul Dan Marian Cornea a picat examenul, după ce la proba de istorie a luat nota 3,70. A depus contestaţie, iar nota finală a fost 10.

”Am dat bacalaureatul şi ca orice elev aşteptam notele şi mă aşteptam la note foarte mari, peste 9, chiar 9.50 la majoritatea, şi la istorie şi la română. Doar că am avut o surpriză foarte mare. Am luat nota pe care o aşteptam la română, am avut 9 şi 10 prima oară, doar că la istorie am fost total surprins cu un 3,70”, a declarat Dan Marian Cornea, absolvent al Colegiului Naţional de Artă ”Octav Băncilă” Iaşi.

În urma discuţiilor cu părinţii săi şi cu profesorul de istorie, Dan a depus contestaţie.

”Era inadmisibil să iau 3,70 când tot anul am luat de la 9,50 în sus. Şi apoi am primit rezultatele, din nou surpriză, de la 3.70 la 10. (...) Eu cred că a fost vorba de neatenţie sau poate nu au citit, dar totuşi am scris opt pagini, adică doamna profesoară mi-a spus că la 3,70 ar fi trebuit să scriu o pagină. La 8 pagini era clar că nu era nicio şansă să iau o notă aşa mică”, a afirmat acesta.

Cel mai bun prieten al său era cu el când s-au afişat notele la bacalaureat.

”Eram cu cu el când a aflat notele. Cum poţi să reacționezi în situația lui, vă daţi seama... prima dată a fost devastat, apoi a avut acel episod de nervozitate, cum se poate să fi luat nota asta. El a învăţat cel mai mult din toată clasa, în fiecare zi, în loc sa iasă afară în timpul şcolii pur și simplu stătea în casă și învăța la toate materiile”, a declarat Eduard Toaderic, colegul lui Dan.