Cazanciuc, uluit de procurorul general

Fostul ministru al Justiței, senatorul PSD Robert Cazanciuc, a declarat, joi, că procurorul general al României, Augustin Lazăr, pe care-l spune că-l cunoaște de 20 de ani, este acum "un alt om".

"Eu nu-l mai cunosc pe domnul procuror general. L-am cunoscut odată. Eu l-am cunoscut în urmă cu 20 de ani într-un anumit fel și revăzându-l după mulți ani, este un alt om. Nu știu dacă e bine sau rău, dar pentru mine este un alt om", a afirmat Cazanciuc, în cadrul unei conferințe pe care a susținut-o în fața studenților de la Universitatea '1 Decembrie 1918' din Alba Iulia și care l-au nominalizat pe Lazăr atunci când au fost întrebați ce procuror celebru cunosc în afară de Laura Codruța Kovesi.

Ulterior, într-o conferință de presă, fostul ministru a spus că îl știe demult pe Augustin Lazăr, pe care l-a apreciat întotdeauna ca pe un profesionist, extrem de echilibrat, de atent și de rezervat față de spațiul politic, transmite Agerpres.

"Din postura de procuror general, l-am văzut altfel, din păcate, mult mai activ. Din perspectiva mea, la limita textului de lege care vorbește despre obligația de rezervă a magistratului, chiar dacă procurorul general nu e un simplu magistrat, care are dosare, și are responsabilitatea unui sistem întreg. Sau cu atât mai mult, are obligația de rezervă când exprimă opinii în spațiul public. Deci, din punctul meu de vedere, domnul Lazăr a avut câteva apariții publice în anumite momente importante în dezbaterea publică în care nu și-a manifestat obligația de rezervă așa cum mă așteptam la orice magistrat, cu atât mai mult de la domnul Lazăr pe care, așa cum spuneam, îl știu de 20 de ani ca un om extrem de echilibrat", a declarat Robert Cazanciuc.

Fostul ministru a opinat că, cel puțin în anumite declarații publice, lui i se pare că Lazăr are o abordare care nu ar trebui să fie prezentă în spațiul public din perspectiva unui magistrat. "Nu spune nimeni să nu ai un dialog. Dar poți să ai un dialog în relația cu ministrul direct, nu trebuie să spui ministrului în spațiul public opinia ta", a declarat Cazanciuc.

El a menționat că se referă la mai multe declarații, inclusiv făcute în contextul Ordonanței 13.