Cazul "Ghiță - Kovesi", în silenzio stampa

La mai bine de două luni de când controversatul deputat Sebastian Ghiță a depus la Parchetul General un autodenunț potrivit căruia, alături de mai mulţi demnitari, a participat la măsluirea raportului tehnic de expertiză a tezei de doctorat a șefei DNA Laura Codruţa Kovesi, procurorii anunță că nu pot oferi nicio informație opiniei publice în legătură cu acest caz spectaculos care s-ar fi petrecut chiar în Guvernul României.

Ziarul Cotidianul a solicitat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să precizeze dacă în cauza constituită ca urmare a autodenunțului formulat de Ghiță procurorii au dispus urmărirea penală față de vreo persoană ori dacă au dispus extinderea urmăririi penale in rem și pentru o altă infracțiune decât instigare la fals intelectual său, după caz, dacă au clasat cauza.

De asemenea, publicația noastră a solicitat Parchetului să precizeze dacă au fost audiați în această cauză fostul premier Victor Ponta, procurorul-șef al DNA Laura Codruța Kovesi și fostul ministru Mihnea Costoiu.

În răspunsul său, Parchetul General menționează că "se află în lucru un dosar având obiectul indicat în solicitarea" adresată de Cotidianul, menționând totodată că "alte informaţii nu pot fi furnizate în acest moment, întrucât publicitatea acestora ar putea periclita bunul mers al anchetei".

Parchetul se prevalează de prevederi legale pentru a nu oferi informații certe opiniei publice nici măcar despre o posibilă audiere a persoanelor susmenționate.

La două zile după ce Ghiță a jucat spectacolul autodetonării, tot ce au dorit procurorii să afle opinia publică a fost, pe surse, că au început urmărirea penală in rem, adică față de faptă, pentru instigare la fals intelectual.

Presa a aflat de asemenea ulterior tot pe surse că fostul ministru delegat pentru învăţământ superior, Mihnea Costoiu, a fost audiat, Ghiță a mai dat și el o tură pe la Parchet și de atunci s-a așternut liniștea.

Celeritatea lui Iohannis

La scurt timp după autodenunțul lui Ghiță, respectiv pe 5 octombrie, preşedintele Klaus Iohannis cerea ca speţa să fie rezolvată rapid, anunțând că a avut o discuție în acest sens cu procurorul general. "Eu cred că Parchetul General trebuie să rezolve foarte repede această speţă şi pot să vă spun că în această chestiune am avut o discuţie cu procurorul general pe care l-am rugat ca, în virtutea atribuţiilor domniei sale, să se ocupe ca această cercetare să se facă cu celeritate", spunea Iohannis. Anterior, Klaus Iohannis a afirmat că autodenunțul este "ciudat" și a apărut din cauza campaniei electorale.

Ghiță: Raportul a fost scris în Guvernul României

Sebastian Ghiță a mers la Parchet să depună autodenunțul pe 27 septembrie.

"Am venit să aduc un autodenunț care vizează felul în care eu, Sebastian Ghiță, și mai mulți înalți demnitari ai statului român au participat la măsluirea, la falsificarea raportului tehnic de expertiză ce vizează teza de doctorat a Laurei Codruța Kovesi. Eu am date, elemente și informații și vreau să le aduc la cunoștință Parchetului General, pentru că doar procurorul general al României sper că mai are posibilitatea și puterea să verifice așa ceva, care arată cum, în momentul în care s-a pus problema plagiatului tezei de doctorat a Laurei Codruța Kovesi, pentru a o proteja la acel moment, pentru că toți credeam că face un bine în România, am luat decizia ca acel raport tehnic în baza căruia consiliul acela de la minister a luat decizia că teza Laurei Codruța Kovesi nu este plagiată, am luat decizia să îl schimbăm", spunea Ghiță în fața Parchetului General.

Întrebat cum a fost falsificat acel raport de expertiză, Ghiță a explicat: "Mai mulți înalți funcționari împreună cu mine. Pentru a proteja acele persoane, sunt convins că vor deveni martori, să îmi dați voie să nu le spun numele acum. Mâine pot fi arestați sau agresați. Nu știu ce pot face procurorii de la DNA unor astfel de persoane care știu aceste lucruri. Pot să vă spun că au fost mai multe persoane implicate și că acea comisie tehnică nu s-a întrunit niciodată. (...) Raportul a fost scris în Guvernul României".

Sebastian Ghiță a susținut că Laura Codruța Kovesi avea cunoștință de schimbarea raportului.

Întrebat dacă și Victor Ponta a contribuit la acel raport, deputatul a precizat: "Nu știu ce o să spună sau o să declare domnul Victor Ponta. O să le spună dânsul procurorilor".

Victor Ponta, la acel moment premier, a refuzat să comenteze autodenunţul amicului Sebastian Ghiţă, spunând că dacă va fi chemat la Parchet va spune acolo tot ce ştie pe acest subiect.

''Dacă mă cheamă în cadrul unei anchete penale la Parchet voi spune absolut tot ce ştiu'', declara Ponta.

La rândul său, procurorul-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, preciza, referitor la acuzaţiile deputatului, că teza de doctorat este o lucrare care îi aparţine în totalitate, că nu a plagiat.

"Cu referire la teza de doctorat «Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal», ţin să precizez că aceasta este o lucrare care îmi aparţine în totalitate şi că nu am plagiat. De altfel, acest lucru l-am susţinut de la prima apariţie, încă din anul 2012, în spaţiul public a afirmaţiilor denigratoare de acest tip. Afirmaţiile defăimătoare ale persoanelor cercetate de DNA, de o vehemenţă fără precedent în acest an, au făcut obiectul sesizărilor înaintate Consiliului Superior al Magistraturii care a constatat că acestea aduc atingere prestigiului şi credibilităţii magistraţilor", s-a apărat Kovesi.