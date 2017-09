Cazurile Shhaideh și Plumb, frământate în laboratorul partidului

Conducerea PSD va discuta luni despre cazul vicepremierului Sevil Shhaideh şi ministrului delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb anchetate de DNA în dosarul Insula Belina, a anunţat la RFI preşedintele executiv al formaţiunii, Niculae Bădălău.

“Privim cu îngrijorare. Luni vom avea o discuţie la partid, în cadrul Biroului Permanent, în care vom analiza cu atenţie absolut toate datele”, a precizat Bădălău.

Întrebat dacă s-ar impune demisia celor doi miniştri, acesta a spus: “Încă o dată, decizia este una politică şi se va lua în cadrul Biroului Permanent. Vom avea toate datele, deocamdată n-avem toate datele şi în urma unei discuţii, pentru că suntem un partid democratic, vom lua decizia”.

Chestionat dacă există şi varianta ca PSD să le recomande celor două să ia o anumită decizie, liderul executiv a PSD a declarat: “Da, există decizia, dar în acelaşi timp, aşa cum le cunosc eu şi pe doamna ministru Plumb şi pe doamna vicepremier Shhaideh, sunt nişte oameni, nişte miniştri extrem de serioşi, cu putere de muncă şi care au făcut extrem de multe lucruri bune. Asta-i şi cauza pentru care mă miră această acţiune, am rămas total surprins, fiind unul din miniştrii cei mai buni ai Cabinetului, cu o experienţă îndelungată. Nu uitaţi că doamna Plumb e la al treilea mandat de ministru, dacă nu mă înşel, doamna Shhaideh la al doilea mandat, secretar de stat, ministru în Guvernul Grindeanu, ministru în Guvernul Tudose, deci cu o experienţă vastă. Asta-i şi cauza pentru care am îndoieli vizavi de un act administrativ, pentru că am înţeles că despre asta-i vorba, că ar fi făcut greşeli pe un act administrativ. Discuţia este pe două acte administrative, întocmite acum patru ani. La experienţa dânselor, eu sunt convins că au avut motivare şi au respectat procedurile corecte, pentru că-s doi miniştri foarte buni, cu experienţă vastă. Nu cred că cineva s-a hazardat într-un act administrativ, într-o Hotărâre de Guvern, să o dea total în contradicţie cu legea”.

Președintele executiv al PSD a afirmat totodată: “Eu nu pot să spun dacă-s vinovate sau nevinovate, dar ţinând cont de experienţa dânselor, am convingerea că dânsele n-au întocmit… dacă era un ministru la primul mandat, care n-avea experienţă, gândeam, dar ţinând cont de experienţa dânselor, sunt convins că documentele au fost întocmite corect. E părerea mea. Acum, nimeni nu poate să spună vinovat sau nevinovat decât un judecător”.