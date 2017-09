Ce a făcut de fapt Florian Coldea în Irak?

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir, care a participat la operațiunea de salvare a jurnaliștilor români răpiți în Irak alături de Florian Coldea, susține că fostul prim-adjunct al SRI "a venit la final, la poze, ca și activiștii de partid".

"Am fost în Irak? Am fost. A venit și Coldea în Irak? Da. La final, la poze, ca și activiștii de partid", a scris Dragomir pe blogul său într-o nouă postare în care comentează interviul acordat de Florian Coldea site-ului ziare.com.

Totodată, Dragomir susține că el chiar "a luptat pentru țara asta", iar Coldea "doar s-a prefăcut".

Iată postarea lui Daniel Dragomir:

Servesc patria, zice SRL Coldea

Care patrie? A SRL-ului?

Voi începe azi (marți - nr.), după o zi plină, să comentez minciunile SRL Coldea expuse în interviul de la punctul de lucru al SRL-ului numit Ziare.com:

“Există forțe interne și externe care și-ar dori servicii românești inhibate și retrase în cazarmă, pentru ca unii să își realizeze planurile și obiectivele care nu au nimic de-a face cu interesele României.”

Insidios cum îl stim, SRL Coldea ar vrea să ne spuna că acționez în numele unei puteri străine. Cel mai probabil Marele Satan Rusia.

Dorește să transmită astfel unor ambasade “aveți grijă la Dragomir că e omul rușilor”.

Asta e noua.

Păi să o afirme, să spună explicit, să indice clar, cu subiect și predicat.

Este deținătorul absolut a milioane de informații.

Ce îl oprește?

Să spună clar și răspicat, ca un general locotenent ce este, căror forțe interne și externe aparțin.

Dacă nu, să tacă.

A fost decorat de CIA? Bravo! Am fost decorat de CIA? Bravo mie! A fost în Seychelles și în Toscana și la Disneyland pentru CIA? Nu.

Am fost unde se trăgea în mine și am stat sub foc de mortiere pentru lupta anti-teroristă? Am fost.

Am fost in Irak? Am fost. A venit și Coldea în Irak? Da. La final, la poze, ca și activiștii de partid.

SRL Coldea, după mii de lături (penal, infractor etc.) pe care mi le-a aruncat în cap prin punctele sale de lucru și prin influencerii lui, dă atacul final. Sunt acum, mai nou …. trădător.

Mi-a atacat familia, mi-a dus DNA-ul copiii la grădiniță și la scoală, mi-a luat toate pozele și amintirile din casă…

Dar aici Coldea a intrecut limita. Îmi pune la îndoială patriotismul. Eu chiar am luptat pentru țara asta. El doar s-a prefăcut.