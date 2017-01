Ce a fost la Bucureşti aseară

Aseară nu am fost la protestul din Piaţa Universităţii. De obicei mă duc ca să iau pulsul, alteori ca participant. Auzisem că vin politicieni şi am renunţat. M-a speriat şi frigul. Aşa că am petrecut o seară zappînd pe toate canalele de ştiri, să văd ce se întîmplă. De înţeles nu prea am înţeles pentru că analizele, comentariile etc. au mers în direcţii divergente, în funcţie de sursă, începînd chiar cu numărul participanţilor. Undeva între 50.000 şi 9.000 (de la RTV la RTV). M-am bazat mai mult pe ce am văzut decît pe ce am auzit.

Uneori imaginile şi comentariile din studio au fost în totală divergenţă. Imaginile au arătat o coloană de manifestanţi care acoperea distanţa dintre Piaţa Universităţii şi Guvern (nucleul - conform imaginilor aeriene - ţinea pînă la Piaţa Romană). Lumea paşnică scanda diverse lozinci, unele foarte reuşite. Pe margini, jandarmii. Uneori cîte un reporter cu aplomb relata ce vede şi mai ales ce nu vede, amestecînd informaţia pură cu părerile proprii (mai bine zis, ale conducerii canalului tv respectiv). Momentul de climax a fost apariţia de cca 20 de minute a lui Iohannis printre protestatari. Pe acest subiect toată lumea gazetărească şi politică s-a înfierbîntat foarte tare. Nu marşul bucureştenilor a focalizat pasiunile, ci apariţia lui Iohannis în canadiana lui roşie.

A fost clou-ul serii. A rezultat de aici o gamă întreagă de scenarii conspiraţioniste bazate pe imaginaţie şi capacitate fabulatorie. S-au folosit un ton apocaliptic, apăsat, cuvinte mari, excesive. S-a încercat (cu rare excepţii) isterizarea telespectatorului, ţinerea lui într-o stare de alertă, urgenţă şi panică. S-au rostit sintagme ca „lovitură de stat”, „război civil”, dar şi altele mai puţin grave în context – ca demisie, încălcarea Constituţiei, suspendarea preşedintelui Iohannis, căderea democraţiei etc. Fiecare canal - la concurenţă acerbă cu celelalte - a dorit să-şi crească audienţa la maximum pe seama protestului. Au riscat să arunce ţara-n haos de dragul audienţei şi al spectacolului tv. E interesant de măsurat cine a stors măcar un punct în plus aseară. Adevărul, moderaţia, raţiunea au dispărut în această competiţie. Mediul s-a canibalizat.

Sigur e vorba nu doar de rating, ci şi de fidelităţi partinice şi de persoane, ca şi de interese foarte concrete şi de finanţări cu titlu individual. Se văd cu ochiul liber, totul e la vedere. Am remarcat puţine voci independente – def. – care judecă exclusiv cu capetele lor – în sarabanda mediatică de aseară. Nu ştiu care este impactul real asupra celor care privesc. Dar avem nevoie mai mult ca oricînd de calm şi de judecată rece. Și dacă de la politicieni nu mă aştept la aşa ceva, de la jurnalişti, mai ales de la cei cu experienţă, care au văzut multe în 27 de ani – da, m-aş aştepta.