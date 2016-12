Ce a spus Dragnea despre refuzul lui Iohannis

Liviu Dragnea: Ca și dumneavoastră, ca și toată țara, am urmărit și noi cu stupefacție pot spune anunțul președintelui Iohannis. De fapt, răspunsul la propunerea noastră privind desemnarea unui prim-ministru al Guvernului României. Împreună cu colegii mei am analizat, în ultimele ore, am încercat să găsim care ar putea fi resorturile cinstite sau eventuale resorturi cinstite sau constituționale care ar fi putut sta în spatele acestei decizii. Nu am reușit să găsim niciun motiv constituțional, nici alt motiv care să țină de alte elemente, riscuri eventual, și părerea noastră este că acest om de fapt vrea să declanșeze o criză politică în România. Joi, după consultări, după ce a terminat consultările a sunat-o pe doamna Sevil Shhaideh invitând-o pentru această săptămână să discută despre programul de guvernare, despre deficit, despre echipa guvernamentală, despre viziune, despre dezvoltare, i-a dat câteva teme spunându-i că o s-o numească, dar vrea, normal, să aibă această discuție. Am înțeles că a apărut o informație în presă că ar fi sunat-o înainte de a ieși cu anunțul la Cotroceni. Nu a sunat-o. După alegeri am sperat că și domnul Iohannis și oamenii și instituțiile cu care se consultă au înțeles că românii nu mai vor jocuri politice pe spinarea lor și nici jocuri oculte. Se pare că m-am înșelat, că acești oameni nu înțeleg.

Înțeleg, de asemenea, că domnul Iohannis nu vrea sub nicio formă să respecte votul din 11 decembrie, nu vrea, categoric, să dea, așa cum spune Constituția și cum spune legitimitatea dată de votul din 11, guvernul acestei majorită?i pe care românii au votat. Cred, sunt de fapt aproape sigur, că și dumnealui și ceilalți acoliți sunt speriați de două lucruri.

Primul lucru - de posibilitatea certă, de fapt, ca programul de guvernare votat de români să fie pus în practică în anul şi în anii următori şi românii să înceapă să trăiască mai bine, mult mai bine, ceea ce se pare că îl deranjează - şi al doilea lucru, de faptul că a înţeles că noi nu vrem să mai perpetuăm un sistem ocult şi toxic pentru români şi pentru România. Astea nu-l îndreptăţeau să anunţe astăzi decizia dumnealui în dispreţ total faţă de români, în dispreţ total faţă de cei care au votat, fără niciun fel de explicaţii. Pentru mine, pentru noi, n-au niciun fel de importanţă toată campania securistoidă generată în ultimele zile de aparatul de propagandă tradiţional. De asemenea, vreau să vă spun ceea ce bănuiesc că ştiţi, dar e important să afle toată lumea, că domnul preşedinte Iohannis a semnat numirea doamnei Sevil Shhaideh în funcţia de ministru al dezvoltării regionale şi putea să o refuze. Nu cred că de anul trecut şi până astăzi au apărut motive constituţionale sau de altă natură care să îi dea posibilitatea să refuze această propunere.

Am vorbit cu domnul Tăriceanu, cu domnul Daniel Constantin, cu colegii mei din partid, cu o parte dintre ei şi mâine sau cel mai târziu poimâine, probabil că mâine, până mâine seară, o să trebuiască să luăm o decizie şi parafrazându-l pe cel care a vorbit la ora 12:00, vreau să cumpănesc foarte bine, dar de data asta nu să cumpănesc între un interes personal sau de grup, ci între ceea ce e bine şi rău pentru România. Nu va fi o decizie uşoară. Nici n-are rost să ne ascundem după degete. Este o avalanşă de mesaje pe care le-am primit în ultimele ore de la oameni care se simt jigniţi - au folosit şi alte cuvinte - şi care cer cu fermitate suspendarea preşedintelui. Nu este o decizie foarte uşoară. Dacă în urma acestei analize pe care o vom face rapid, vom ajunge la concluzia că pentru ţară e bine să-l suspendăm pe preşedinte, nu o să am nicio ezitare. De asemenea, ne gândim serios la posibilitatea constituirii unei comisii care este şi prevăzută de proceduri, care să analizeze rapid, că poate noi suntem nervoşi şi nu suntem specialişti, dacă gestul preşedintelui este constituţional sau neconstituţional, aşa cum spune deja decizia Curţii Constituţionale. Îl rog pe domnul Călin Popescu-Tăriceanu să intervină şi sunt convins că o să vă spună nişte lucruri foarte interesante care trebuie ştiute în spaţiul public, după care vă răspunde la întrebări.

Călin Popescu-Tăriceanu: Doresc să fac câteva consideraţii care mi se par necesare, pentru a avea deplina înţelegere a acestei decizii pe care preşedintele a luat-o astăzi, de a refuza nominalizarea făcută de coaliţia PSD-ALDE pentru funcţia de prim-ministru al României. Lipsa oricărei motivaţii întăreşte bănuiala multora că preşedintele de fapt se angajează cu noi într-o luptă de putere sfidând practic votul dat de cetăţeni în 11 decembrie. Încă din perioada campaniei electorale, i-am cerut preşedintelui să se declare deschis printr-un 'da' sau 'nu' dacă va respecta votul cetăţenilor. Nu am primit niciun răspuns la această întrebare pe care am repetat-o în numeroase rânduri. Din păcate, la întrevederea pe care am avut-o cu preşedintele la Cotroceni a doua zi după anunţarea rezultatelor alegerilor, domnia sa mi-a spus foarte direct că va face tot ce îi stă în putinţă pentru a nu numi un premier din partea PSD şi pentru a evita aducerea PSD la guvernare. Aceste afirmaţii nu au fost singurele care pe mine m-au pus pe gânduri, pentru că a vorbit mai mult decât atât, a spus că vrea să declanşeze un război total, lucru care, iată, astăzi îl vedem prinzând contur. Primul lucru pe care doresc să vi-l spun este că i-am atras atenţia preşedintelui atunci, cu toată consideraţia funcţiei pe care o are, că trebuie să privească la harta alegerilor şi la rezultatul alegerilor din 11, care a dat un învingător extrem de clar şi a conturat majoritatea pe care noi am anunţat-o încă dinainte că se formează, adică majoritatea PSD-ALDE. Şi acest lucru, după cum vedem, îl ignoră, îl ignoră în dorinţa de a arăta că poate să facă un exces de putere, un exces de autoritate. Eu cred că suntem în situaţia evidentă de a vedea că suntem puşi în faţa unei realităţi pe care nu o dorim. Se doreşte declanşarea unei crize politice majore şi de aceea, aşa cum spunea şi domnul preşedinte Dragnea, va trebui să stăm să cumpănim foarte bine ce decizie vom lua, pentru că noi dorim să nu băgăm România într-o criză politică. Cel puţin noi avem această responsabilitate pe care o conştientizăm, şi m-aş fi aşteptat şi de la preşedinte la o atitudine similară, care însă pare că este contrară. Preşedintele, aşa cum acţionează, forţează declanşarea unei crize politice pe care noi încercăm să o evităm, totuşi, după cum aţi văzut.

Repet încă o dată, gestul nemotivat al preşedintelui de refuz nu poate fi tradus decât ca un gest de exces de putere pe care vrea să îl arate, nu ştiu, nouă, întregii ţări, şi care este extrem de păgubos, pentru că Constituţia îi dă mai degrabă mandatul ca preşedintele să fie factorul de echilibru şi nu cel care declanşează crize politice în ţară, pe chestiuni de orgoliu sau de interese politice pesonale. Probabil că consideră că postura de lider al opoziţiei ce are la bază PNL-ul este menirea pe care o are ca preşedinte şi este total greşit acest lucru. Vreau să îl subliniez foarte clar şi îmi pare rău că trebuie ca în spaţiul public şi îmi pare rău ca în spaţiul public să spun aceste lucruri, dar numai că trebuie să înţelegem cu toţii care sunt resorturile acestei decizii pentru a nu intra în capcanele pe care le-am văzut că au fost întinse în aceste zile multora dintre români legate de nominalizarea pe care PSD-ul şi ALDE a făcut-o, vă mulţumesc.

Reporter: /.../ v-a sunat preşedintele Iohannis pe dvs, pentru a vă comunica motivele respingerii?

Liviu Dragnea: Nu aveţi microfon aici, să se audă şi întrebările?

Reporter: Din păcate nu.

Liviu Dragnea: Să vă organizaţi şi la Cameră! Nu, nu m-a sunat preşedintele, nu m-a sunat deloc, de la ultima întâlnire de la Cotroceni, la nu mai ţin minte ce consultări cu Brexit-ul, nu am mai avut nicio discuţie telefonică.