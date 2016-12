Ce ar trebui să facă Liviu Dragnea: să fie sau nu premier?

Liviu Dragnea, actualul lider al PSD, are mai multe probleme cu Justiția. Acuzat pentru fraude electorale, a fost condamnat definitiv, în aprilie 2016, la doi ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, pe 9 decembrie, magistrații instanței supreme au dispus începerea judecării pe fond într-un dosar în care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz în serviciu, în legătură cu angajarea a două membre de partid la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Conform legislației în vigoare, în cazul în care Liviu Dragnea va fi condamnat într-un alt dosar, el va trebui să execute și pedeapsa privitoare la fraudele electorale. În ciuda acestei posibilități, mai mulți politicieni din PSD susțin că Dragnea este cea mai bună alegere pentru funcția de viitor premier al României.

Întrebarea sondajului nostru este: ce ar trebui să facă Liviu Dragnea, să insiste pentru el sau să numească alt personaj pentru funcția de prim-ministru?

Alin Teodorescu, sociolog: „Depinde ce vrea el și care este relația lui cu președintele Iohannis. Dacă vrea să-l pună pe președinte într-o situație imposibilă, poate lansa propunerea ca el să fie premier. Iohannis ar putea mai întâi să spună nu. Dacă spune nu, unii de la PSD ar putea să spună: Da? Ia o suspendare puțin! Dar dacă vor proceda astfel, există riscul să contribuie la creșterea simpatiei populare față de Iohannis. Sigur că ei sunt acum pe cai mari, dar în politică trebuie cumpănit foarte bine înainte să acționezi“.

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei: „Personalitatea politică cea mai îndreptăţită să fie premier al României este preşedintele PSD, Liviu Dragnea, fost vicepremier şi ministrul Dezvoltării în cabinetul PSD“.

Ecaterina Andronescu, vicepreședinte PSD: Chestionată în legătură cu posibilitatea ca Liviu Dragnea să fie nominalizat premier, Ecaterina Andronescu, vicepreședinte PSD, a afirmat: „Dacă mă întrebaţi pe mine, da. Dar trebuie să-l întrebaţi şi pe dânsul“.

Ioan Dârzu, liderul organizației Alba al PSD: „Din punctul meu de vedere, şi am discutat şi cu colegii mei, cel mai bun candidat este Liviu Dragnea. Şi credem că poate, aşa cum a condus partidul în ultima perioadă, să conducă şi ţara foarte bine. Este hotărât, are expertiză în spate, şi la Ministerul Dezvoltării, şi ştie care sunt problemele reale ale României. Ce poate face în plus: poate să conducă România începând de astăzi“.

Daniel Florea, primarul sectorului 5: „Este o posibilitate care se conturează din ce în ce mai pregnant“.

Victor Ponta, fost premier al României: „Pe baza experienței mele, dacă prim-ministrul este și șeful partidului aflat la guvernare, lucrurile vor merge bine, pentru că e o ierarhie. Dacă nu este șeful partidului, lucrurile merg prost. Nu stiu ce va decide PSD, dar eu cred că cel mai bine pentru România este ca șeful partidului să fie și prim-ministrul“.

Codrin Ștefănescu, secretar general adjunct al PSD: „Din punctul meu de vedere, Liviu Dragnea ar fi o soluție extraordinară, are suţinerea întregului partid, e omul care ne-a condus şi în această campanie şi am câştigat alegerile“.

Liviu Dragnea nu confirmă, nici nu infirmă

„La nominalizarea prim-ministrului nu e nicio grabă. Aşteptăm şi noi rezultatele oficiale. Vom avea o discuţie serioasă în partid. Trebuie o susţinere totală din partea întregului partid, apoi o discuţie cu colegii de la ALDE. Propunerea cu care vom merge la Cotroceni va fi una singură şi n-o vom schimba. Nu-mi place acest răspuns când îl aud la alţii, dar nici nu confirm, nici nu infirm dacă propunerea pentru prim-ministru aş putea fi eu“.