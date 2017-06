Ce ascunde spatele lui Sorin Grindeanu

Prim-ministrul Sorin Grindeanu îl numea în luna martie 2017 consilier pe probleme de IT și securitate informatică pe generalul de brigadă Gabriel Stătescu.

„Eu cred că în perioada imediat următoare una din provocările pe care le vom avea e cea legată de sistemul IT şi arhitectura guvernamentală în acest domeniu. Avem foarte multe lucruri de făcut. De prea multe ori acest domeniu s-a dezvoltat insular, fiecare instituţie în parte şi-a dezvoltat propriul concept în acest domeniu, astfel încât interoperabilitatea dintre instituţii să nu fie cea dorită. E nevoie de un om care să aibă această viziune pe domeniul IT, pe cybersecurity, pentru că este o provocare care zi de zi este tot mai mare pentru noi şi de aceea am ales un specialist care are viziune în acest domeniu – consilier de stat pe IT, cybersecurity“, spunea atunci premierul.



Sorin Grindeanu a mai colaborat cu generalul Stătescu în timpul mandatului de ministru al Comunicațiilor.

Pe 8 martie 2017, generalul SRI Gabriel Stătescu a fost trecut în rezervă de președintele Klaus Iohannis, la propunerea directorului SRI, Eduard Hellvig. El a condus Direcția pentru comunicații și tehnologia informației UM 0296 a Serviciului Român de Informații.



În 2011 fusese avansat în grad printr-un decret privind „acordarea gradului de general de brigadă, cu o stea, coloneilor Dan-Valentin Căpșună și Gabriel Stătescu, din Serviciul Român de Informații“, semnat de președintele Traian Băsescu. Se spune că era apropiat al fostului prim-adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea.



Valer Marian declara pe 22 martie 2013 că „după numirea în funcția de prim-adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea”, acesta a numit „în funcții importante de șefi și de locțiitori de unități oameni de încredere și buni executanți, ca, de exemplu: generalii Gabriel Stătescu (…), șefi de unități și diviziuni“.



Direcția pe care a condus-o avea printre atribuții: monitorizarea online și derularea de proiecte de IT&C. În contractele pentru achizițiile de echipament, întocmea caietul de sarcini cu specificațiile tehnice. Contractele încheiate între firmele omului de afaceri Sebastian Ghiță cu SRI reprezintă motivul pentru care a existat o relație strânsă între Sebastian Ghiță, Florian Coldea și Gabriel Stătescu, potrivit site-urilor RL și EvZ.



Prin Programul SII Analytics, realizat în 2003 și devenit operațional în 2006, s-a creat comunicarea dintre bazele de date ale mai multor instituții publice: Ministerul de Interne, Direcția Generală a Vămilor, Direcția Generală a Penitenciarelor, BNR, Ministerul de Finanțe, ANAF, APIA, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, ONRC, Casa Națională de Asigurări de Sănătate.



Cinci ONG-uri au trimis în ianuarie 2017 o plângere la Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), prin care sesizau felul în care SRI a primit fonduri europene pentru Programul SII Analytics. Cele 5 ONG-uri sunt: SAR,

APADOR-CH, Active Watch, Asociația Miliția Spirituală și Asociația pentru Tehnologie pe Internet ApTi. Prin document, acestea atrăgeau atenția că SRI a depus proiectul înainte de publicarea Ghidului Solicitantului și a fost singurul ofertant la licitația proiectului finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Decizia de trecere în rezervă a generalului Stătescu s-a luat în condițiile în care directorul SRI, Eduard Hellvig, a denunțat protocoalele dintre SRI și mai multe instituții publice.

La PSD Timiș, susținere necondiționată pentru Grindeanu



La inițiativa a peste 50 de primari pe care PSD îi are în județul Timiș, luni s-a întrunit, la Timișoara, Comitetul Executiv Județean – CEJ, în cadrul căruia s-a adoptat o rezoluție de susținere a Guvernului Grindeanu și de continuare a implementării programului de guvernare. Rezoluția a fost adoptată cu unanimitatea de voturi a celor prezenți. Președintele executiv al organizației județene, Călin Dobra, spune că disputa creată între conducerea centrală a partidului și prim-ministru e una artificială și că lucrurile se vor tranșa, odată cu Comitetul Executiv. „Un dialog mai concludent și mânat de unitatea partidului va lămuri situația, creată artificial, între conducerea PSD și prim-ministru. După părerea mea, nu se va ajunge la nicio modificare în ceea ce-l privește pe premier. Hai să așteptăm Comitetul Executiv, în care se va hotărî continuarea activității, în fruntea Guvernului, de către Sorin Grindeanu“, a declarat, pentru Cotidianul, Călin Dobra, președinte al Consiliului Județean Timiș.



„Nu au existat informații despre vreo legătură a lui Grindeanu cu serviciile“

Titu Bojin, fost președinte al PSD Timiș, spune că susținerea lui Grindeanu în conflictul cu Dragnea nu trebuie căutată în afara partidului și a Guvernului.

„Nu cred că Grindeanu este susținut din exterior. El a fost și este la dispoziția partidului care l-a propus și susținut pentru funcția de prim-ministru. După părerea mea, animozitatea dintre el și Dragnea s-a creat pe alte filiere. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, speculațiile legate de o eventuală apropiere a premierului de sfera serviciilor secrete sunt false. În perioada în care am condus organizația județeană a PSD Timiș nu au existat informații despre vreo legătură a lui Sorin Grindeanu cu serviciile secrete. Ca fost membru PSD, consider normală susținerea de care beneficiază premierul din partea filialei Timiș“, spune Titu Bojin. În anul 2014, Sorin Grindeanu i-a luat locul lui Bojin la conducerea organizației județene Timiș a PSD. În prima fază interimar, iar ulterior votat la Conferința județeană.



Grindeanu, lansat în politică de Ilie Sârbu



Actualul premier a fost lansat în politică de către fostul senator PSD de Timiș Ilie Sârbu. Grindeanu și Sârbu au rădăcini în județul Caraș-Severin. Președinte al organizației de tineret, apoi al celei pe municipiul Timișoara, Grindeanu a devenit viceprimar. Din această postură și în virtutea unei foarte bune relații cu Victor Ponta, Grindeanu ajunge parlamentar de Timiș în legislatura 2012-2016. De aici până la o funcție de ministru al Telecomunicațiilor în Guvernul Ponta n-a fost decât un pas. După demisia guvernului condus de ginerele lui Ilie Sârbu, Grindeanu trădează și sare în barca lui Dragnea. Obligat de partid să candideze în alegerile locale din vara anului trecut, Grindeanu devine consilier județean și ulterior președinte CJ Timiș. Din această postură l-a preluat Dragnea și l-a propulsat la Palatul Victoria. Alte două persoane de care se leagă trecutul politic al actualului premier sunt dr. Dan Poenaru, fost președinte al PSD Timiș, dar și fostul deputat Gheorghe Ciobanu, decedat subit în urmă cu doi ani, și el în foarte bune relații cu ex-premierul Victor Ponta. (Sergiu Miat)

„La început, (Sorin Grindeanu) a înţeles rolul său – anume că reprezintă o funcţie numită. A înţeles că trebuie să aibă o relaţie puternică cu coaliţia, cu Liviu Dragnea şi cu domnul Tăriceanu. Ulterior, a fost un moment, un declic, nu a mai simţit această nevoie. Probabil a umplut golul lăsat de consultarea cu domnii Dragnea şi Tăriceanu cu altceva. Rămâne să aflăm ce e acel altceva. Noi (colegii de partid) îi asiguram, cum se spune neacademic, spatele politic. În momentul în care nu a mai considerat util spatele, metaforic vorbind, politic, înseamnă că are un alt spate, poate“, a spus Gabriela Firea la RTV.