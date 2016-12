Ce căuta Băsescu pe canapeaua lui Udrea

Elena Udrea povestește într-o carte pe care a anunțat că a scris-o că se afla acasă în compania lui Traian Băsescu, care "s-a întins pe canapea", și a lui Gelu Vișan, atunci când a aflat de cea de-a doua decizie de arestare a sa.

"După ce am ajuns acasă, au venit în vizită Preşedintele Traian Băsescu şi apoi Gelu Vişan. Colaboratoarea mea plecase pentru scurt timp, mama urma să apară şi ea. Aveam sarmale gătite de ea, am pus masa şi încercam să îmi ocup timpul şi să nu mă gândesc la Decizia care urma să se dea. Presiunea era uriaşă, nimeni nu îndrăznea să vorbească despre ce ar putea să se întâmple. Eram foarte calmă şi pregătită chiar şi pentru a mă întoarce în arest. Dar îmi doream mult să nu se mai întâmple. După ce am mâncat toţi trei, Traian Băsescu s-a întins pe canapea în living şi a aţipit în timp ce eu şi Gelu strângeam masa şi spălam farfuriile. Cred că era în jur de 15.00. Telefonul era lângă mine, aşteptând să primesc veşti de la avocaţi sau de la presă. A venit un mesaj de la domnul Chiciu, pe care nu am reuşit să îl înţeleg din prima citire. Era copia Deciziei de la ICCJ. Apoi am priceput. Mă arestau preventiv a doua oară... I-am spus calmă lui Gelu Vişan: "M-au arestat". A înlemnit. Nu putea scoate niciun cuvânt. Am continuat tot eu: "Merg să îmi strâng lucrurile. Nu îl trezi pe Preşedinte". În timp ce îmi făceam bagajul şi mă pregăteam pentru scandalul care urma, Preşedintele s-a trezit. Ne-a întrebat liniştit ce facem? I-am răspuns că am mâncat. Apoi a întrebat dacă a venit vreo veste? Gelu a apucat să spună atât: "Da. Au arestat-o". Eu nu am scos niciun cuvânt. S-a cutremurat, deşi era mai pesimist ca mine faţă de soluţia ICCJ înainte să fie dată. Spera şi el să nu se întample iar. I-am rugat să plece, pentru că voiam să pot să mă pregătesc şi pentru că ştiam de la Chiciu, cu care vorbisem între timp, că vor veni repede să mă ia şi nu voiam să îi găsească la mine în casă. Simţeam nevoia să fiu singură. Au iesit abătuţi pe uşă. I-am condus şi mi-am luat la revedere din prag, privindu-i cum mergeau abătuţi pe holul lung al blocului. Nu ştiam când şi dacă îi voi mai revedea...", scrie Udrea în cartea din care citează România TV.