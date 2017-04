Ce caută poezia pe scenă

Te duci la teatru, la Nottara, într-o seară și nimerești la un concert. E un concert poetic. Versurile lui Ion Mureșan sunt cântate și dansate, gesticulate și spuse, șoptite și insinuate, picurate și date peste cap. Este „Alcool“.

Poate nu îți pasă de Ion Mureșan. Sau ai auzit numele, cum se mai întâmplă cu numele poeților contemporani. Nu e grav. În schimb știi sigur pe cineva care are spor atunci când e vorba despre băutură. „Are cădere“, se spunea cândva. În sfârșit. Toată lumea are o părere despre alcool. Chiar și autorul versurilor: „Ce surprinde la spectacolul «Alcool» este densitatea sa. Mie mi-a plăcut foarte mult! Nu avusesem o viziune de ansamblu asupra poemelor şi cum pot fi ele citite. Dar privind spectacolul şi toată povestea de pe scenă, mi s-a părut o lectură surprinzătoare şi strivitoare. Aşa mi s-a înfăţişat povestea! Am ajuns la concluzia că acolo este un purgatoriu, deci o experienţă purificatoare, după ce am trecut peste ideea amăgitoare de infern. Sigur, poezia are puterea aceasta de a suporta sau de a deschide o infinitate de lecturi. Eu chiar spun mereu că întrebarea «Ce a vrut să spună poetul?» este o tâmpenie. Pe care o găseşti, din păcate, în toate manualele. Ca şi când ar exista un mesaj unic pe care poetul vrea cu tot dinadinsul să îl transmită. În realitate, orice poet adevărat lasă deschisă calea pentru orice interpretare. Fiecare e liber să citească după cum simte şi astfel poetul se «mută» de fapt în cititor. De data asta, aici, poetul a fost mutat în spectatori. Ca şi cum poetul s-ar multiplica în ei şi fiecare devine autor de drept al celor citite. Devine autorul spectacolului. Ascultasem cântecele Adei Milei, le cunoşteam, dar să vezi în faţa ta personajele mişcându-se, să te vezi pe tine în faţă… este o senzaţie copleşitoare!“.

„Chiar dacă unii cititori de poezie se vor supăra pe «mutilările» aplicate textelor, voi fi fericită pentru spectatorii care au nevoie de acest impuls, pentru a deschide o carte de poezie.“

Ada Milea

Dinspre regizor

Mihai Măniuţiu semnează regia petrecerii scenice. Și perspectiva sa este ceva mai aplecată spre aprecierea calităților aduse de actori în cocktailul scenic: „Nu e prima oară când stilul Adei Milea, felul în care ea raportează cuvântul la sonurile muzicale mă cucerește și mă inspiră. Acestei întâlniri i se adaugă aceea cu o trupă exemplară de actori ‒ o trupă, aș zice, ideală pentru acest spectacol. Expresivitatea corporală, în același timp noduroasă și fluidă a Vavei Ștefănescu, finețea poantilistă, cu reale sugestii de abis interior, a jocului lui Alexandru Jitea, naivitatea însorită, plină de culoare, a personajului creat de Ioana Calotă, melancolia umbroasă, cu bine dozate accente jubilatorii, a lui Gabriel Răuță, abureala plină de farmec a Crenguței Hariton, intervențiile decis-scorpionice, de forță, ale Adei Navrot – alături de prestația impecabilă a muzicienilor Ada Milea, Bobo Burlăcianu, Alexandru Neagu și Vladimir Ivanov ‒ mi-au prilejuit o mare bucurie“. Și bucuria este ceea ce izbește de la primele momente în care actorii încep să deschidă ușile din decorul care capitonează scena în viziunea lui Adrian Damian. Uși care se dovedesc uneori reale, alteori false, uși prin care sunt urcate păpuși pe pereți, uși care marchează treceri și blocaje, la fel ca și telefoanele cu care intrările și ieșirile alternează.

Ada Navrot: "Spectacolul «Alcool» este un labirint". Foto Adi Bulboacă

Dinspre spectator

Ce știi despre alcool? Ai văzut vreodată un îngeraș în pahar? Când e vorba despre amețeală știi pe cineva care poate să transforme dezordinea în exactitate? Vava Ștefănescu dansează exact așa: cu umor, cu tristețe. Și tristețea din „Alcool“ străbate teritorii neașteptate. De la amețeala obișnuită până la întâlnirea cu lumile celelalte și cu puterile neobișnuite ale Judecății de Apoi în termeni nu atât etilici, cât de prezervare. În alcool se și păstrează lucruri, nu?!