Ce face Tudorel Toader în cazul SIPA

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat marți, în legătură cu situația actuală a arhivei SIPA, că, în funcție de nivelul de secretizare, se va stabili și cui îi revine competența desecretizării.

"Arhiva se găsește la Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). Acum am avut întrevedere cu directorul ANP ca să mă interesez de condițiile în care se află. Am vorbit și cu cei care au administrat arhiva în trecut. Mă voi documenta riguros cu privire la istoricul acestei arhive să vedem perioada în care sunt informații (...). Trebuie să vedem nivelul de secretizare, din moment ce nu am fost acolo nu știu ce este acolo, pentru că în funcție de nivelul de secretizare vedem și cui îi revine competența desecretizării. Dacă e la nivel de ministru, dacă e la nivel de Guvern, dacă o fi la nivel de CSAT, deși nu, sau sper să nu fie informații atât de importante pentru siguranța statului în arhiva de la ANP", a declarat Toader, la Digi 24.