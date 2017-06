Ce face UDMR la moțiunea de cenzură

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat sâmbătă, după o reuniune a formațiunii, că a primit din partea colegilor săi mandat pentru a negocia, începând de luni, cu toți cei care doresc, o decizie privind moțiunea de cenzură urmând să fie luată "înainte de vot".

"Spunem răspicat că pentru această situaţie neplăcută, absolut de Cartea recordurilor, coaliţia de guvernare se face vinovată şi este responsabilă. Astăzi am analizat situaţia şi am primit un mandat de a discuta cu toţi cei care doresc o discuţie cu noi. Începând de luni vom discuta cu reprezentanţii Guvernului, ai coaliţiei de guvernare şi cu oricine doreşte să avem o discuţie pe această situaţie creată. Nu vrem să decidem în privinţa conflictelor de partid şi nu vrem să intervenim sau să arbitrăm”, a spus liderul UDMR.

Acesta a recunoscut că a avut deja discuții. "Am vorbit, dar nu am negociat. Am vorbit cu domnul Dragnea, cu domnul Tăriceanu şi cu domnul Grindeanu, dar dacă cineva doreşte, negocierile le începem luni”, a precizat Hunor.

Kelemen Hunor a mai spus şi că, personal, nu are ambiţii în privinţa acestor negocieri şi că partidul nu va negocia portofolii.

"Nu se pune problema să îi susţinem pe dl. Dragnea sau pe dl. Grindeanu, nu e treaba noastră, nu dorim să intervenim în disputele lor. Nu am discutat şi nu discutăm despre portofolii până nu am clarificat principii, există sau nu majoritate, ce doreşte majoritatea, nu sunt interesat de poziţia de vicepremier, nici dacă cumva am ajunge în alt formă a discuţiilor, dar nu sunt convins că vom ajunge până acolo”, a declarat el.

Întrebat cum va vota UDMR la moţiunea de cenzură de miercuri, liderul UDMR a declarat: "Vom lua decizia probabil miercuri, înainte de vot la şedinţa comună a grupurilor reunite şi până atunci vom discuta negocia şi analiza. Trebuie să vedem textul moţiunii. Decizia legată de moţiune şi dacă vom vota sau nu o vom lua înainte de vot. Nu ne grăbim, nu avem nicio urgenţă dar am dori ca săptămâna viitoare să contribuim la restabilirea echilibrului şi stabilităţii politice la echilibrul care a fost răsturnat”.