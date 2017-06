Ce a discutat Iohannis cu Emmanuel Macron (Video)

Preşedintele Klaus Iohannis și președinte Franței Emmanuel Macron au avut o întrevedere vineri de aproximativ 30 de minute la Bruxelles, Iohannis menționând că au fost abordate teme precum Schengen, bugetul zonei euro şi situaţia muncitorilor detaşaţi.

"Am abordat, într-un timp foarte scurt, multe teme foarte importante pentru noi, pe colaborare și bilaterală, și în formate europene. Am discutat despre colaborări, de exemplu, pe Schengen. Am discutat despre colaborarea pe care o pregătim pentru sezonul cultural. Am discutat despre mult vehiculata directivă pe detașarea muncitorilor. Am convenit să lucrăm împreună pentru a întări formate europene. Am propus, printre altele, ca proiectul bugetului zonei Euro propus de președintele Macron să fie deschis și pentru alții, de exemplu pentru noi, care acum nu suntem membri în zona Euro, dar avem acest obiectiv și suntem interesați să colaborăm din timp pe acest proiect. Pe scurt, o întâlnire foarte bună", a afirmat Iohannis.

Klaus Iohannis a anunțat totodată că a discutat "foarte pe scurt" cu Emmanuel Macron şi despre situaţia din România, dând asigurări că ţara este stabilă şi că nu este "o problemă" faptul că se schimbă Guvernul.

Astfel, întrebat dacă a discutat cu Macron despre situația politică de la București, Iohannis a răspuns: "Foarte pe scurt. Eu îi asigur pe toți cu care mă întâlnesc că România este stabilă și, chiar dacă în momentul de față se lucrează la formarea unui nou Guvern, nu afectează procesele în care este implicată România".

"E important să spun partenerilor de discuții că suntem o țară stabilă, nu e o problemă dacă se schimbă Guvernul", a mai spus președintele.

Potrivit reprezentanților Administrației Prezidențiale, în cadrul întâlnirii, Iohannis l-a invitat pe Macron să vină în vizită în România, iar președintele Franței a acceptat. Vizita va avea loc în perioada următoare, iar detaliile acesteia urmează să fie stabilite, au precizat sursele citate.