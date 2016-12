Ce i-a transmis Nicușor Dan lui Iohannis

Președintele USR, Nicușor Dan, a declarat, miercuri, la finalul consultărilor cu președintele Klaus Iohannis, că fpartidul său nu va vota un guvern format în jurul PSD și al lui Liviu Dragnea.

"Am transmis președintelui poziția noastră față de formarea viitorului guvern. E poziția pe care am avut-o constant în toată această campanie electorală. Noi dorim pentru România o guvernare onestă, transparentă, pentru binele comun, și nu pentru binele personal. Dacă acest tip de guvernare nu este posibil, mergem să facem Opoziție pentru binele românilor. Am transmis foarte ferm că USR nu va vota un guvern format în jurul PSD, nu va vota un guvern format în jurul lui Liviu Dragnea. Nu este admisibil pentru România ca guvernul să fie condus de un prim ministru condamnat penal", a afirmat Nicușor Dan.

În ceea ce privește susținerea pentru Dacian Cioloș, liderul USR a declarat că i-a spus președintelui că formațiunea sa continuă să susțină această variantă, "numai că rezultatele din numărul de mandate din Parlament fac din ea una prea puțin posibilă".

Nicușor Dan a mai menționat că șeful statului a felicitat USR pentru faptul că a reușit să intre în Parlament. El a mai spus că Iohannis le-a transmis că această consultare a fost una preliminară, urmând să mai fie o rundă de consultări după convocarea Parlamentului.

Delegația USR a fost formată din Nicușor Dan, președinte, vicepreședinții Cristian Ghica și Roxana Wring, precum și reprezentanți ai filialelor cu cele mai bune rezultate — Manuel Costescu, deputat ales pentru Diaspora, și Levente Elek, președintele filialei Cluj.

Consultările preşedintelui cu partidele au început, la ora 11.00, când la Controceni a ajuns delegaţia PNL, condusă de Raluca Turcan.

De la discuţii lipsesc liderii PSD, câştigătorii alegerilor de duminică.