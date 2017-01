Ce impact au măsurile PSD asupra bugetului, în optica lui Liviu Dragnea

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a scris pe contul său de Facebook, că impactul total al măsurilor pe care guvernarea PSD-ALDE le va lua este de 2,65 miliarde de lei. "Acesta este răspunsul la toate atacurile din ultima vreme: măsurile adoptate de guvernul nostru, al tuturor românilor! Fiecare măsură, beneficiarii ei, impactul bugetar, precum şi termenul de la care intră în vigoare. Iar toate au fost promisiuni făcute în campanie, pe care, iată, deja le-am onorat. Impactul total este de 2,65 miliarde lei. Faceţi singuri calculele... ce s-ar fi putut face cu 10 miliarde lei, pierduţi pe drum de tehnocraţi", a scris Dragnea.

Conform acestuia, creșterea salariului minim de la 1.250 la 1.450 de lei va avea împact net de 1 miliard de lei în plus la buget iar eliminarea plafonului plății CASS și CAS va aduce 1,9 miliarde de lei în plus. În schimb, creșterea cu 20% a salariilor din administrația publică locală va diminua bugetul cu 487 milioane de lei, creșterea cu 50% a salariilor și artiștilor va însemna un minus de 24 milioane de lei iar deducerea din impozitul pe venit a abonamentelor medicale (400 euro/an) va însemna un minus de 86 milioane de lei. Conform lui Dragnea, următoarele măsuri vor avea impact net negativ asupra bugetului: eliminarea plății CASS pentru veniturile suplimentare din dobânzi, dividende etc - -400 milioane de lei, creșterea veniturilor lunare pentru asistenții persoanelor cu handicap la 1.450 lei - -100 milioane de lei, creșterea indemnizației lunare minine pentru concediul de creștere a copilului de la 1.062 lei la 1.232 lei - -116 milioane de lei, creșterea stimulentului de inserție de la 531 lei la 616 lei - -35 milioane de lei, impozit zero pentru transferul proprietății cu valoare mai mică de 450.000 și 3% pentru diferența care depășește această sumă - -200 milioane de lei, gratuitate la călătoriile pe căile ferate pentru studenți - -40 milioane lei, creșterea alocării pe student pentru fondul de burse de la 83 lei/lună la 201 lei/lună - -145 milioane lei, eliminarea impozitului pe profit pentru primii 10 ani pentru firmele cu activități de inovare și cercetare-dezvoltare - -11 milioane de lei, creșterea punctului de pensie la 1.000 lei - -1,7 miliarde de lei, creșterea pensiei minime la 520 lei - -800 milioane de lei, eliminarea plății CASS pentru pensionari - -600 milioane de lei, eliminarea impozitului pe venit pentru pensiile mai mici de 2.000 de lei - -800 milioane de lei.