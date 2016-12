Ce le-a spus Iohannis ambasadorilor despre desemnarea premierului

Preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, în cadrul unui dejun de lucru la Ambasada Slovaciei, cu ambasadorii statelor Uniunii Europene acreditaţi la Bucureşti, ocazie cu care a spus că numirea viitorului premier va fi făcută cu "respectarea criteriilor de integritate".

”Preşedintele Klaus Iohannis a evidenţiat că România are, în prezent, o democraţie consolidată, ceea ce se confirmă şi prin faptul că din viitorul legislativ nu vor face parte partide politice naţionaliste, eurosceptice sau extremiste. În ceea ce priveşte desemnarea noului prim-ministru, preşedintele României a subliniat că va face acest demers numai cu respectarea criteriilor de integritate, fapt care a fost enunţat înaintea începerii campaniei electorale”, transmite Preşedinţia.

Iohannis și-a exprimat aceeași hotărâre privind criteriile de integritate într-o declarație de presă susținută anterior la Cotroceni, dând clar de înțeles că nul- va nominaliza pe Liviu Dragnea, care are o condamnare penală.

"Criteriile de integritate le-am enunţat înainte de campania electorală, ca să nu fie discuţii după, şi ele rămân în picioare. (...) Eu nu am condiţionat şi nu am legat, atunci când am enunţat criteriile de integritate, de nicio lege. Dar legea nu a apărut, ea este în vigoare din 2001 şi dacă legea va rămâne sau nu, este o chestiune care depinde, sigur, de Parlament, de Curtea Constituțională. Atunci când vom avea ceva, vom discuta ceva", a precizat preşedintele Klaus Iohannis, făcând referire anunțul său din campanie conform căreia nu va desemna o persoană condamnată penal ca premier.